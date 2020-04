Presidente de Colombia rechaza solicitud para reanudar el fútbol profesional

Foto de archivo. Un hombre monta en bicicleta en los alrededores del estadio Nemesio Camacho "El Campín" de Bogotá, Colombia, 28 de mayo, 2007. REUTERS/Daniel Muñoz

BOGOTÁ, 21 abr (Reuters) - El presidente de Colombia, Iván Duque, descartó el martes la posibilidad de reanudar a puerta cerrada la liga de fútbol profesional como lo solicitaron los dirigentes de ese deporte porque no existe un protocolo que garantice la salud de los jugadores.

Colombia declaró la emergencia sanitaria el 12 de marzo y suspendió todos los eventos públicos masivos, incluido el campeonato de fútbol, como parte de su estrategia para frenar la expansión del COVID-19, que ha dejado hasta ahora casi 4.000 personas contagiadas y 189 muertas.

“¿Explíqueme cómo puede tener uno un torneo garantizando que más de 20 equipos ningún jugador tenga coronavirus?, ¿explíqueme cómo uno garantiza que además de los jugadores, el cuerpo técnico, que además de eso todo el equipo de soporte (...) ninguno tenga coronavirus? Es muy difícil”, dijo Duque en una entrevista con una radio local.

“Sería irresponsable de mi parte decir que nosotros vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando hoy no hay condiciones, y no he visto el primer campeonato que se atreva a decir que está totalmente garantizada la salud de los jugadores. No es viable”, explicó el mandatario, que aseguró que los futbolistas no pueden jugar con tapabocas.

Los 36 clubes afiliados a la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), 20 de la primera división y 16 de la segunda, han alertado sobre el fuerte golpe que sufrirán sus finanzas por la suspensión del torneo, la interrupción de ingresos por taquilla y derechos de televisión.

La Federación Colombiana de Fútbol y la DIMAYOR presentaron lunes al Gobierno un protocolo de salubridad, seguridad, logística, prevención y contagio del COVID-19 para que lo evaluara y, si lo consideraba viable, reactivara las competencias.

Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Rodrigo Charme