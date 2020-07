Fiscal general de Colombia niega haber hecho algo malo por llevar a su hija de viaje

Imagen de archivo de la fachada de la Fiscalía General de Colombia, en Bogotá, Febrero 12, 2020. REUTERS/Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 3 jul (Reuters) - El Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, negó el viernes que haya actuado de manera inapropiada al viajar con su esposa, su hija y una amiga de esta a la isla caribeña de San Andrés el pasado fin de semana mientras cumplía con sus funciones oficiales.

El país sudamericano permanece en un aislamiento preventivo que declaró el presidente Iván Duque a finales de marzo para frenar la propagación del coronavirus. Aunque algunas restricciones se levantaron recientemente, el transporte interurbano y aéreo sigue cerrado al público.

Barbosa admitió que su hija menor de edad lo acompañó en su viaje a la isla, que es un destino popular de playa, y negó que el viaje hubiera sido un plan de vacaciones familiares.

“Yo jamás expondría a mi hija a una situación que tenga que ver con peligro sanitario, ni paseo alguno. Decirles que no hay restaurantes, no hay comercio, no hay playas abiertas, no hay absolutamente nada”, explicó el funcionario.

Barbosa enfrenta críticas de los medios de comunicación y burlas en las redes sociales desde que el viaje salió a la luz pública.

El fiscal general aseguró que el viaje de su hija no rompió las reglas de encierro y que estaba en espacios públicos. “Siempre que yo tenga la oportunidad de viajar con mi hija y con mi familia, lo haré”, afirmó.

Barbosa no es el primer funcionario que causa indignación por presuntamente romper las normas de cuarentena durante la pandemia mundial de coronavirus.

Dominic Cummings, asesor cercano del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, viajó 400 kilómetros desde Londres a la ciudad inglesa de Durham en marzo con su hijo de cuatro años y su esposa, que en ese momento estaba enferma y con sospecha de tener COVID-19, para estar cerca de sus parientes.

Reporte de Oliver Griffin, Editado en Español por Luis Jaime Acosta y Manuel Farías