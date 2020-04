Bancos colombianos descartan problemas de liquidez en los próximos dos meses

BOGOTÁ, 15 abr (Reuters) - Los bancos que operan en Colombia descartaron problemas de liquidez local en los próximos dos meses por el suministro de recursos liberado por el Banco Central para atender las necesidades del país en medio de la crisis del coronavirus, dijo el miércoles el gerente del organismo, Juan José Echavarría.

Foto de archivo. El gerente Central del Banco Central, Juan José Echavarría, habla durante una presentación de un informe económico en Bogotá, Colombia, 6 de noviembre, 2019. REUTERS/Luisa González

El banco emisor ha anunciado en total liquidez adicional entre permanente y transitoria en moneda local por unos 29,9 billones de pesos (7.749 millones de dólares), a través de una reducción de encajes bancarios, compra de títulos de deuda pública y privada a los intermediarios financieros y líneas de préstamo a entre uno y 60 días conocidas como operaciones Repo.

“La semana pasada tuvimos tres reuniones con 25 bancos, todos están muy líquidos en el momento y ellos definitivamente piensan que al menos por los próximos dos meses no van a tener problema de liquidez”, dijo Echavarría en una rueda de prensa virtual para explicar algunas de las más recientes medidas.

“No se ve un problema inminente de liquidez, más bien los depósitos en los bancos, sobre todo en los bancos grandes, han aumentado y también los bancos grandes han traído dinero al Banco Central previendo el futuro”, explicó el funcionario.

El directivo resaltó que el suministro de liquidez por parte del Banco Central ha sido suficiente y se ha dado de forma preventiva para garantizar que los intermediarios financieros, las empresas y los hogares puedan tener efectivo suficiente para atender sus pagos.

No obstante, los pequeños y medianos empresarios se han quejado de que las medidas anunciadas por el Banco Central y el Gobierno no han llegado a sus manos y que las líneas de crédito no se han materializado debido a los análisis de riesgo que implementan los bancos.

“Los bancos quisieran tener más garantías por parte del Gobierno y yo creo que esa es la discusión que viene entre gobierno, bancos y pequeñas empresas”, afirmó Echavarría, tras admitir que vienen tiempos complicados para la economía.

“Por supuesto vamos a tener problemas, hay una incertidumbre muy fuerte, el Banco de la República ha tomado medidas que tiendan a disminuir esa incertidumbre y vamos a ir monitoreando”, aseguró.

El ministerio de Hacienda estima que la economía colombiana se contraerá entre un 1,5% y 2% este año, una proyección más optimista que la caída de 2,4% que proyectó el Fondo Monetario Internacional.

No obstante, se trataría de uno de los mejores comportamientos en la región, para la que el organismo multilateral espera un desplome de 5,2%.

Echavarría resaltó que la reciente medida de reducir el encaje bancario incentivará a los bancos a prestar más, pese a la aversión al riesgo, y anticipó que las actuales medidas “durarán lo que sea necesario”.

Reporte de Nelson Bocanegra. Editador por Luis Jaime Acosta