Colombia apoya posible aplazamiento de Juegos Olímpicos si el coronavirus persiste

BOGOTÁ, 20 mar (Reuters) - Los Juegos de Tokio deberían aplazarse si la pandemia del coronavirus no se controla pronto, dijo el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, uniéndose a las voces a favor de una eventual suspensión del evento.

Foto del viernes del avión que transporta la llama olímpica llegando a Japón. Mar 20, 2020.

El dirigente afirmó que si las olimpiadas se hacen en las fechas programadas, el rendimiento de los deportistas podría reducirse por la suspensión obligatoria de los entrenamientos en medio de las restricciones impuestas por los gobiernos en diferentes países.

Pese a que varios eventos deportivos internacionales fueron aplazados recientemente en medio de la propagación del coronavirus, el Comité Olímpico Internacional dijo el martes que, aunque la enfermedad está afectando la preparación de los Juegos, a más de cuatro meses del inicio “no hay necesidad de tomar decisiones drásticas”.

De hecho, Grecia entregó el jueves a Japón la antorcha olímpica, en una señal de que por ahora los Juegos continúan según lo programado.

“Lo más prudente y desde luego la decisión más respetuosa del Comité Olímpico Internacional y de los organizadores de Tokio es aplazar los Juegos en caso de que no puedan dar las garantías de absoluta participación sin ningún riesgo”, dijo Medina en una entrevista telefónica con Reuters el jueves en la noche. “Indudablemente hay que aplazarlos si eso no se logra”.

El dirigente colombiano afirmó que la posibilidad de aplazar los Juegos no se ha discutido con los Comités Olímpicos Nacionales, aunque debería hacerse si la expansión del coronavirus sigue en los próximos meses.

Se espera que Japón reciba a 600.000 espectadores y atletas extranjeros en el evento, que ha visto a los patrocinadores inyectar miles de millones de dólares y gastar al menos 12.000 millones de dólares en preparativos.

“En mi opinión personal, yo diría que sí (se deberían aplazar), y estoy seguro de que el COI también lo haría porque es una forma de actuar responsablemente porque no podemos, por cumplir con la programación de unos Juegos, poner en riesgo la salud de 10.500 atletas y todas las personas que andan detrás de ellos”, explicó.

Los Juegos de Tokio están programados del 24 de julio al 9 de agosto y los Paralímpicos entre el 25 de agosto al 6 de septiembre.

El COVID-19 ha afectado a casi 210.000 personas y causado más de 8.700 muertes en 168 países, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud.

“Yo estoy seguro de que, si el Comité Olímpico Internacional no tiene las garantías de salubridad en Tokio para hacer los Juegos, no los vamos a hacer. Y desde luego, en el caso de que se hagan podría darse el caso de deportistas que no van a llegar en la plenitud de su nivel técnico justamente porque han tenido que interrumpir sus procesos de preparación”, afirmó.

Colombia tiene clasificados hasta el momento 29 deportistas a los Juegos de Tokio y espera que se reanuden las competencias de clasificación para llegar hasta 95, sostuvo Medina.

