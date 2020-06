DATOS-Cronología de la pandemia del nuevo coronavirus

28 jun (Reuters) - Los siguientes son algunos de los acontecimientos clave a medida que el nuevo coronavirus se extendía por todo el mundo.

Una enfermera lleva un hombre que fue trasladado al Hospital Metodista de Houston en medio de una enfermedad de la coronavirus (COVID-19) en Houston, Texas, 28 de junio, EEUU, 2020. REUTERS/Callaghan O'Hare

Para un gráfico que muestra la evolución de la pandemia abra el vínculo: reut.rs/2UpTAh3

31 de diciembre de 2019: China alerta a la Organización Mundial de la Salud sobre 27 casos de “neumonía viral” en la ciudad central de Wuhan. Las autoridades cerraron un mercado húmedo en Wuhan al día siguiente, después de descubrir que algunos de los pacientes eran vendedores o comerciantes.

11 de enero de 2020: Un hombre de 61 años se reporta como la primera muerte. Las pruebas preliminares de laboratorio citadas por los medios estatales chinos apuntan a un nuevo tipo de coronavirus.

13 de enero: Una mujer china es puesta en cuarentena en Tailandia, la primera detección del virus fuera de China.

15 de enero: Japón confirma su primer caso.

20 de enero: Corea del Sur confirma su primer caso.

22 de enero: La OMS convoca una reunión de emergencia con las autoridades sanitarias de todo el mundo. El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus dice que el nuevo coronavirus aún no constituye una emergencia internacional.

23 de enero: China emite un bloqueo para millones de personas en Wuhan y Hubei mientras el número de muertos aumenta a 18.

24 de enero: Se reportan los primeros casos en Europa, en Francia.

25 de enero: China prohíbe el comercio de fauna silvestre después de que el virus fue rastreado hasta un mercado de animales de Wuhan. El feriado de Año Nuevo Lunar se extiende para los trabajadores y las escuelas. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, anuncia medidas para limitar los vínculos con China.

27 de enero: Estados Unidos advierte de que no se debe viajar a China, un día después de que cinco personas que habían estado en Wuhan se convirtieron en los primeros casos confirmados en América.

30 de enero: La OMS declara el brote como una emergencia de salud pública de interés internacional.

1 de febrero: Estados Unidos, Singapur, Rusia y Australia prohíben la entrada a los viajeros extranjeros que estuvieron recientemente en China.

2 de febrero: Un hombre de 44 años muere en Filipinas, el primer fallecimiento fuera de China.

3 de febrero: Los inversores borran 393.000 millones de dólares del índice bursátil de referencia de China, vendiendo el yuan y materias primas en el primer día de comercio después del receso del Año Nuevo Lunar.

4 de febrero: Hong Kong reporta su primera muerte. Macao cierra los casinos. El Grupo American Airlines y United Airlines Holdings Inc suspenden los vuelos a Hong Kong.

5 de febrero: Cerca de 3.700 pasajeros quedan en cuarentena a bordo del Diamond Princess, un crucero de Carnival Corp, frente a la costa de Japón después de que 10 personas dieron positivo. Más de 700 pasajeros eventualmente muestran infecciones y 14 mueren. El barco está en cuarentena durante casi un mes.

7 de febrero: Li Wenliang, un oftalmólogo chino que había sido reprendido por emitir una alerta temprana sobre el brote de Wuhan, muere, provocando un amplio luto público y raras expresiones de molestia contra el gobierno. Los estantes de los supermercados de Hong Kong se vacían mientras los residentes acaparan papel higiénico y otros suministros.

11 de febrero: El asesor médico del gobierno chino le dice a Reuters que el brote podría terminar en abril.

15 de febrero: Un turista chino anciano hospitalizado en Francia es la primera muerte reportada en Europa.

19 de febrero: Un aumento de las infecciones en Corea del Sur ligadas a una congregación religiosa es declarada un “evento súper contagioso”. Corea del Sur presenta después cargos por asesinato contra los líderes de la Iglesia Shincheonji.

22 de febrero: Italia cierra las regiones de Lombardía y Véneto en el norte.

24 de febrero: Kuwait, Baréin, Omán e Irak registran sus primeros casos, todos ellos personas que habían estado en Irán. La OMS dice que el brote aún puede ser superado, insistiendo en que es prematuro declarar a COVID-19 como pandemia.

25 de febrero: Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten a los estadounidenses que empiecen a prepararse para la propagación del virus, señalando un cambio de tono. Austria, Suiza y Croacia reportan sus primeros casos.

26 de febrero: El número de nuevas infecciones dentro de China es superado por los de otros lugares por primera vez. Italia e Irán emergen como nuevos epicentros.

28 de febrero: El S&P 500 sufre su mayor caída semanal desde la crisis financiera de 2008 por el temor a una recesión global. Más de 5 billones de dólares son borrados del valor del mercado global.

1 de marzo: Un asilo de ancianos cerca de Seattle es cerrado después de que se reportan dos muertes en el estado de Washington, que se cree que son las primeras en Estados Unidos.

2 de marzo: El nuevo coronavirus parece estar extendiéndose mucho más rápidamente fuera de China que dentro de ella, pero todavía puede ser contenido, dice el jefe de la OMS, Tedros.

3 de marzo: En un movimiento sorpresa, la Reserva Federal de Estados Unidos reduce las tasas de interés medio punto porcentual para tratar de detener las consecuencias económicas de la epidemia. Los mercados siguen cayendo.

4 de marzo: Un perro de compañía es puesto en cuarentena en Hong Kong, el primer caso sospechoso de transmisión de humano a animal.

5 de marzo: California declara el estado de emergencia. Se cancelan las oraciones del viernes en la ciudad sagrada chiíta de Kerbala tras la primera muerte de Irak, en Bagdad.

6 de marzo: El número de personas infectadas supera las 100.000 en todo el mundo. Las muertes superan las 3.400.

9 de marzo: Los precios del crudo caen un 25%, la mayor baja diaria desde la Guerra del Golfo de 1991, mientras Arabia Saudita y Rusia inician una guerra de precios. Moscú se niega a un mayor recorte de petróleo por parte de la OPEP+ para hacer frente a la caída de la demanda.

10 de marzo: “Toda Italia está cerrada ahora”, reza un titular del Corriere della Sera después de que Roma impuso los controles más severos a un potencia occidental desde la Segunda Guerra Mundial.

11 de marzo: El Banco de Inglaterra recorta las tasas de interés en medio punto porcentual. El gobierno británico revela un presupuesto diseñado para evitar una recesión.

12 de marzo: El primer ministro canadiense Justin Trudeau, de 48 años, entra en cuarentena durante dos semanas después de que su esposa, Sophie, dio positivo.

13 de marzo: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara una emergencia nacional para liberar 50.000 millones de dólares de ayuda federal.

14 de marzo: Francia y España se unen a Italia para imponer cierres a decenas de millones de personas, Australia ordena a los viajeros extranjeros que se autoaíslen, y otros países extienden las prohibiciones de entrada para tratar de detener la propagación del virus.

15 de marzo: Nueva York y Los Ángeles, las dos ciudades más grandes de Estados Unidos, ordenan el cierre de restaurantes, bares, teatros y cines. La Reserva Federal vuelve a recortar los tipos de interés.

17 de marzo: Trump propone ayudar a los americanos enviando cheques de hasta 1.000 dólares a cada uno. Brasil reporta su primera muerte. La Unión Europea prohíbe la entrada de viajeros.

19 de marzo: El número de muertos de Italia supera al de China. Rusia registra su primera muerte. El virus se ha extendido a más de 170 países.

20 de marzo: California emite una “orden de permanencia en casa” sin precedentes en todo el estado y el estado de Nueva York ordena el cierre de los negocios no esenciales.

24 de marzo: El Comité Olímpico Internacional y el primer ministro japonés Shinzo Abe anuncian el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de 2020.

25 de marzo: El Congreso aprueba un paquete de ayuda de 2 billones de dólares para el coronavirus, llamado “el mayor paquete de rescate en la historia de Estados Unidos”.

27 de marzo: Sudáfrica comienza el bloqueo nacional. Kenia, la República Democrática del Congo y otros países africanos tratan de cercar las ciudades.

2 de abril: Los casos mundiales superan el millón, ya que las muertes se disparan en Estados Unidos y Europa occidental.

5 de abril: El primer ministro británico Boris Johnson, de 55 años, es ingresado en el hospital con un coronavirus tras sufrir fiebre y tos durante más de 10 días. Permanece en el hospital hasta el 12 de abril.

6 de abril: El crucero Ruby Princess de Carnival Corp, la mayor fuente de infecciones de Australia y objeto de una investigación criminal, atraca al sur de Sídney para conseguir ayuda para los tripulantes enfermos.

7 de abril: Los primeros datos muestran que el COVID-19 está matando a afroamericanos a un ritmo mayor que la población general de Estados Unidos, lo que subraya las disparidades en el acceso a la atención médica.

8 de abril: Wuhan reabre. Sus 11 millones de ciudadanos pueden dejar sus casas por primera vez en meses.

10 de abril: Las muertes en el mundo llegan a 100.000 y los casos confirmados superan los 1,6 millones.

13 de abril: Un puñado de países europeos comienzan a suavizar las restricciones. España reinicia la construcción y la manufactura, mientras que Austria e Italia permiten la reapertura de ciertas tiendas. Los niños daneses pueden volver a la escuela.

14 de abril: Trump interrumpe la financiación a la OMS por su manejo de la pandemia, provocando la condena de los expertos en enfermedades infecciosas.

23 de abril: Trump dice que los científicos deberían explorar si inyectar desinfectante podría ayudar a los pacientes de COVID-19, horrorizando a los profesionales médicos que se preocupan de que algunas personas se envenenen con lejía.

25 de abril: Las muertes en el mundo superan las 200.000 y los casos confirmados se acercan a los 3 millones.

4 de mayo: J. Crew Group Inc. se declara en bancarrota después de que los cierres temporales de tiendas le costaron casi 900 millones de dólares en ventas. En las siguientes semanas, el Grupo Neiman Marcus y J.C. Penney Co. Inc. también se verían empujados al borde del desplome.

8 de mayo: La economía de Estados Unidos perdió 20,5 millones de puestos de trabajo en abril, la mayor caída desde la Gran Depresión. La tasa de desempleo sube al 14,7%.

9 de mayo: Avianca Holdings, la segunda aerolínea más grande de América Latina, se declara en bancarrota. Le seguiría LATAM Airlines Group, la mayor aerolínea del continente, el 26 de mayo.

11 de mayo: Miles de visitantes entran en Shanghai Disneyland, el primer parque reabierto por Walt Disney Co.

13 de mayo: El virus podría hacerse endémico como el VIH y no desaparecer nunca, dice la Organización Mundial de la Salud.

14 de mayo: Naciones Unidas advierten de una inminente crisis de enfermedades mentales, ya que millones de personas están rodeadas de muerte y enfermedad y se ven forzadas al aislamiento, la pobreza y la ansiedad.

15 de mayo: Las muertes en el mundo superan las 300.000 y los casos confirmados se acercan a los 4,5 millones.

18 de mayo: Trump dice que está tomando hidroxicloroquina como medicina preventiva a pesar de las advertencias médicas contra su uso. Los estudios posteriores, incluyendo un gran ensayo en varios países de la OMS, encontrarían poco beneficio en los pacientes de COVID-19 tratados con la droga.

22 de mayo: Hertz Global Holdings Inc se declara en bancarrota. Brasil supera a Rusia para convertirse en el número 2 del mundo en casos.

23 de mayo: Boris Johnson se resiste a los llamamientos de la oposición británica para despedir a su asesor principal, Dominic Cummings, que había viajado 400 kilómetros con su hijo y su esposa durante el encierro, a pesar de que ella estaba enferma en ese momento.

24 de mayo: La policía de Hong Kong dispara gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a miles de personas que protestan contra el plan de China de imponer leyes de seguridad nacional en la ciudad, en desafío a las restricciones impuestas para contener el coronavirus. El público regresa a la Plaza de San Pedro para recibir la bendición del Papa Francisco desde su ventana por primera vez en casi tres meses.

25 de mayo: George Floyd, un afroamericano de 46 años, muere después de que un policía se arrodilló en su cuello durante casi 9 minutos. El incidente desencadena semanas de protestas contra el racismo y la brutalidad policial en todo el mundo, y los expertos en salud advierten que las manifestaciones pueden ayudar a propagar el virus. Brasil supera a Estados Unidos en muertes diarias por coronavirus.

29 de mayo: Trump dice que está terminando la relación de Estados Unidos con la OMS sobre su manejo del brote, acusando a la agencia de la ONU de convertirse en una organización títere de China.

7 de junio: Las muertes en el mundo superan las 400.000 y los casos confirmados se acercan a los 7 millones.

8 de junio: Nueva Zelanda levanta todas las restricciones sociales y económicas excepto los controles fronterizos, uno de los primeros países en volver a la normalidad prepandémica.

12 de junio: Pekín cierra seis grandes mercados de alimentos al por mayor y retrasa los planes para que algunos estudiantes vuelvan a la escuela después de reportar nuevas infecciones por segundo día consecutivo.

15 de junio: Después de 83 días de cierre, Inglaterra permite la reapertura de las tiendas.

16 de junio: El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dice que le han diagnosticado el coronavirus, al igual que a su esposa y a dos de sus ayudantes.

19 de junio: Brasil tiene más de un millón de casos y las muertes se acercan a las 50.000, un nuevo récord para el segundo país más afectado del mundo.

23 de junio: Después de más de 100 días de encierro, los residentes de la ciudad de Nueva York pueden cortarse el pelo, comprar en tiendas y cenar en cafés al aire libre.

25 de junio: El brote de Nigeria puede empujar a 5 millones de personas a la pobreza, ya que desencadena la peor recesión en la potencia africana desde la década de 1980, dijo el Banco Mundial.

26 de junio: En medio de un pico de infecciones, Texas y Florida frenan los esfuerzos por reabrir sus economías, ordenando a los bares que vuelvan a cerrar y endureciendo las restricciones en los restaurantes.

28 de junio: Las muertes mundiales superan las 500.000 y los casos confirmados superan los 10 millones.

