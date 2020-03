Disney posterga estreno de "Viuda Negra" de Marvel por brote de coronavirus

Foto de archivo. El logo de Disney en la tienda de Times Square Disney . EEUU, 5 de diciembre 2019. REUTERS/Nick Pfosi

LOS ÁNGELES, 17 mar (Reuters) - Walt Disney Co pospondrá el lanzamiento de la película de Marvel “Viuda Negra” previsto para el 1 de mayo por el brote del coronavirus, mientras los cines cierran y se recomienda a las personas no reunirse, dijo la compañía en un comunicado el martes.

El lanzamiento de la película de acción protagonizada por Scarlett Johansson como su popular personaje de Avengers estaba previsto para la exitosa temporada de verano boreal, que es la época más lucrativa de Hollywood en términos de taquilla.

Disney dijo que decidió posponer “Viuda Negra” debido al cierre temporal de los cines en algunas zonas y a las recomendaciones de las autoridades estadounidenses para que las personas eviten grandes aglomeraciones.

La compañía también dijo que postergará los estrenos de películas como “The Personal Histories of David Copperfield” y “The Woman in the Window”. El lanzamiento de ambas estaba previsto para mayo.

Más temprano, Disney había aplazado el lanzamiento de la versión de acción en vivo de la aventura épica animada “Mulan” y otros dos filmes, en medio del brote mundial de coronavirus.

Reporte de Lisa Richwine. Editado en español por Lucila Sigal