El retiro de los fallecidos se demora en Guayaquil, pese a que Ecuador recoge unos 100 en tres días

QUITO, 27 mar (Reuters) - Las autoridades han retirado unos 100 cadáveres de viviendas en Guayaquil en los últimos tres días, informó el viernes la ministra del Interior, después de reclamos de residentes en redes sociales y medios de comunicación en la ciudad foco de la enfermedad por coronavirus en Ecuador.

Foto de archivo. Una mujer espera sentada a cobrar su pensión en Guayaquil, Ecuador. 20 de marzo de 2020. REUTERS/Santiago Arcos

“De estas personas algunas tendrán causa de muerte que están relacionadas al coronavirus y otras que no. Eso hace que algunos casos sean sospechosos (...) y lo que deberíamos hacer todos, por precaución, es que en estos casos nos comportemos como si fueran un caso de coronavirus”, dijo María Paula Romo al medio MaxTv online.

En Ecuador, donde rige un toque de queda diario de unas 15 horas y se restringe la circulación de las personas, ha habido reclamos en redes sociales y medios de comunicación locales por demoras de más de 24 horas para el retiro de los cuerpos en Guayaquil, pese a la insistencia de sus familiares.

“El cuerpo estaba en la casita que teníamos, estaba en la cama (...) Se lo llevaron a las nueve de la noche (del jueves), no le puedo decir de que falleció porque lo llevé a que lo atiendan, pero no le hicieron el examen”, dijo Rosa Romero, por teléfono a Reuters, en su hogar en la Cooperativa Nueva Prosperina, un barrio pobre al norte de la ciudad.

Su esposo, un comerciante de 43 años, murió el miércoles cerca de las tres de la tarde con síntomas del virus y tenía problemas de salud previos, según sus familiares.

“Decían que espere, que tenga paciencia, no podían llegar porque decían que había un sólo carro que iba a varios lugares”, añadió. “Los vecinos me decían que si no lo sacaba me iban a incendiar la casa, me dolía el alma, entonces insistimos”, dijo.

La ministra Romo reconoció que no se estaba llegando a tiempo, porque las funerarias trabajan a medio tiempo, por el nerviosismo de la población debido a la epidemia y porque familiares no pueden ir a buscar los cuerpos por las prohibiciones de circulación.

Las autoridades sanitarias dicen que hay seis vehículos con personas capacitadas y equipo de protección para realizar las tareas. Además, se tiene que cumplir un protocolo de manejo de cadáveres fuera de hospitales por coronavirus.

En Guayaquil, una ciudad de 2,7 millones de habitantes, hubo 828 fallecidos en enero, cuando aún no había emergencia por el coronavirus, según datos oficiales.

La autoridad informó que al viernes había unas 1.627 personas contagiadas en Ecuador, de las cuales 41 fallecieron, y que el 73,9% de los casos estaba en la provincia del Guayas, donde está Guayaquil.

La secretaría de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, dijo en una rueda de prensa por internet en la mañana que del total de personas fallecidas por coronavirus solo cuatro estaban en sus hogares.

Sin embargo, Romo reconoció que a muchos de los muertos en hogares no se les había aplicado o no se pidió para ellos la prueba del coronavirus. “No son positivo confirmado, no van asomar en las cifras oficiales”, dijo.

Reporte de Alexandra Valencia en Quito y Yury García en Guayaquil; Editado por Javier López de Lérida