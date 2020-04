Tesoro de EEUU dice que las principales aerolíneas aceptaron paquete de ayuda

Imagen de archivo de aviones de la aerolínea JetBlue Airways en zonas de embarque en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, EEUU, Junio 15, 2013. REUTERS/Fred Prouser

14 abr (Reuters) - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el martes que las principales aerolíneas alcanzaron un acuerdo preliminar sobre un paquete de apoyo de 25.000 millones de dólares, destinado a ayudar a las firmas del sector a capear el impacto provocado por el coronavirus en la demanda de pasajeros.

Las seis aerolíneas más grandes de Estados Unidos -American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc, Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co, JetBlue Airways Corp <JBLU .O> y Alaska Airlines, así como varias otras- aceptaron el acuerdo, según el Tesoro.

“Esperamos trabajar con las aerolíneas para cerrar los acuerdos necesarios y desembolsar fondos lo más rápido posible”, dijo el Tesoro en un comunicado.

De acuerdo a los términos establecidos por funcionarios del Tesoro la semana pasada, el gobierno recibiría un reembolso del 30% de los fondos otorgados a grandes transportistas y garantías equivalentes al 10% del monto del préstamo.

Las líneas aéreas estadounidenses también pueden optar a un esquema de préstamo separado de 25.000 millones de dólares bajo el paquete de estímulo de 2,3 billones anunciado por el gobierno, conocido como la Ley CARES.

Cuando se aprobó esta ley el mes pasado, las aerolíneas dijeron que el dinero protegería los empleos hasta septiembre, pero advirtieron que los continuos desafíos que enfrenta la industria requerirán nuevas medidas, incluidas algunas decisiones difíciles en los próximos meses si la demanda se recupera lentamente.

Se estima que las pérdidas de las aerolíneas alrededor del mundo por la pandemia de coronavirus han aumentado a 314.000 millones de dólares, un 25% más de lo previsto anteriormente, dijo el martes la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Reporte de Tracy Rucinski en Chicago y David Shepardson en Washington, Editado en español por Rodrigo Charme