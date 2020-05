Funcionario EEUU advierte del "invierno más sombrío" si EEUU no mejora respuesta contra el virus

El Dr. Richard Bright, ex director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico, testifica durante una audiencia del Subcomité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para discutir la protección de la integridad científica en respuesta al brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Capitol Hill en Washington, EEUU, 14 de mayo de 2020. Shawn Thew / Pool a través de REUTERS Dr. Richard Bright, former director of the Biomedical Advanced Research and Development Authority, testifies during a House Energy and Commerce Subcommittee on Health hearing to discuss protecting scientific integrity in response to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak on Capitol Hill in Washington, U.S., May 14, 2020. Shawn Thew/Pool via REUTERS