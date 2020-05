La salud está antes que el dinero para enfermera embarazada en medio de la pandemia en EEUU

La enfermera Samantha Salinas espera para saludar a su hija, Macie, y a su esposo, Tim, hasta que se cambia la ropa que llevaba a su turno en el hospital, San Antonio, Texas, EEUU, 7 mayo 2020. REUTERS/Callaghan O'Hare

(Reuters) - Samantha Salinas nunca planeó tener su parto durante una pandemia global, pero el Día de la Madre de 2020 podría ser la fecha del nacimiento de su bebé.

La enfermera de 33 años, que espera la llegada de su segundo hijo el viernes, dijo que trabajó durante su primer embarazo con tranquilidad en San Antonio, Texas. Pero la noticia de que pacientes con COVID-19 estaban siendo internados en su unidad de cuidados intensivos en abril la llevó a hacer algunos cambios.

“Llamé para decir que no iba a ir”, recordó Salinas. “Es angustiante estar embarazada. Siempre piensas en quién está enfermo en tu entorno. Lo que me preocupa es que hay tanto que se desconoce. Mucha gente puede ser portador y asintomático. Es un enorme punto ciego”.

El hospital le asignó un trabajo de medio tiempo en otro edificio, realizando seguimientos a los pacientes por teléfono. Las reducción de trabajo mermaron sus ingresos, pero la seguridad es su prioridad.

“La transmisión vertical era lo que yo temía, no tanto que me enfermera yo, sino que se enfermera el bebé”, dijo Salinas.

La enfermera quiere seguir trabajando el mayor tiempo posible durante su embarazo, para tener más tiempo de licencia disponible luego de que nazca su hijo.

Ella ama cuidar a pacientes, pero también está agradecida del tiempo adicional en casa junto a su marido Tim, de 35 años, un profesor de matemáticas y entrenador de fútbol americano, y con su hija Macie, de un año.

“Pese a lo frustrante que era ser enfermera, ahora que no estoy junto a las camas me siento un poco culpable. Estoy trabajando en una oficina”, comentó. “Mi marido se vuelve un poco loco y la bebé quiere salir. Pero no hay nada más importante que protegernos”.

Escrito por Richard Chang, Editado en Español por Ricardo Figueroa