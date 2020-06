Contraloría de EEUU encuentra fallas en datos de exámenes sobre coronavirus

Claudia Clemente, MA, realiza una prueba para detectar la enfermedad del coronavirus en Estación 161 del Departamento de Bomberos de Tolleson en Tolleson, EEUU, 18 junio 2020. REUTERS/Courtney Pedroza/Files

NUEVA YORK, 25 jun (Reuters) - Datos incompletos e inconsistentes reportados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades hacen más difícil conocer la tasa de infección de COVID-19, tomar decisiones informadas y reabrir comunidades, dijo la contraloría del gobierno de Estados Unidos.

El reporte emitido por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por su sigla en inglés) es la primera revisión de la respuesta a la pandemia del coronavirus e incluye recomendaciones a los legisladores sobre cómo mejorar los esfuerzos por salir de la crisis.

Algunas de sus críticas más duras fueron reservadas para la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por su sigla en inglés), que gestiona un programa de créditos de emergencia de 670.000 millones de dólares para ayudar a las empresas a sobrevivir a la pandemia, y la falta de un plan del Departamento de Transporte para mejorar la respuesta del sector de aviación ante brotes.

Al detallar sus hallazgos sobre los exámenes por coronavirus, la GAO dijo que los datos que eran recopilados en algunos momentos incluyeron pruebas de anticuerpos para detectar infecciones previas, y en ocasiones incluían cifras sobre el número de pruebas examinadas, lo que podría incluir múltiples análisis de una persona.

“La ausencia de datos completos y consistentes de exámenes sobre COVID-19 reportados hasta el 31 de mayo de 2020 ha hecho más difícil seguir y conocer la tasa de infecciones, mitigar el efecto de las infecciones e informar decisiones sobre la reapertura de comunidades”, dijo el regulador.

Agregó que Estados Unidos tampoco tiene un plan nacional de preparación para enfermedades infecciosas para el sector de aviación.

“Si bien el Departamento de Transporte estuvo de acuerdo en que se necesita un plan, hasta mayo de 2020 no se ha desarrollado tal plan”, dijo el regulador. Añadió que el Departamento de Transporte ha afirmado que otras agencias de Estados Unidos deberían tomar la iniciativa de elaborar planes para brotes.

Como parte de sus recomendaciones a los legisladores de Estados Unidos, el regulador dijo que los insta a tomar medidas legislativas para exigir al Departamento de Transporte para que trabaje con otras agencias en el desarrollo de un plan nacional.

También criticó a la SBA por no entregar en sus datos descripciones detalladas de los préstamos realizados, y no esbozar planes para revisar los créditos por menos de dos millones de dólares. La SBA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

