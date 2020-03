Virus podría obligar a estadounidenses a evitar multitudes y cancelar cruceros: autoridad sanitaria

WASHINGTON/NUEVA YORK, 8 mar (Reuters) - Los estadounidenses, en especial los más vulnerables, podrían tener que dejar de asistir a grandes aglomeraciones mientras se propaga el coronavirus por el país, dijo una autoridad sanitaria el domingo, mientras los inversores se preparaban para otra semana volátil en los mercados financieros.

Una persona usa un pañuelo para sujetarse en el metro de Nueva York, EEUU. 6 marzo 2020. REUTERS/Andrew Kelly

Anthony Fauci, jefe de la unidad de enfermedades infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud, dijo en el programa de NBC “Meet the Press” que tras los errores iniciales en la distribución de tests, debería haber 400.000 más disponibles para el lunes y 4 millones al final de la semana.

En Estados Unidos han muerto 19 de los cerca de 450 casos reportados de coronavirus, que se originó en China el año pasado y provoca la a veces letal enfermedad respiratoria COVID-19. El brote ha matado a más de 3.600 personas a nivel mundial.

Más de la mitad de los 50 estados han reportados casos, incluidos los primeros infectados en Virginia y Connecticut el domingo. Mientras se propaga el brote, la vida diaria se está sufriendo cada vez más interrupciones, con cancelaciones de conciertos y conferencias y universidades pidiendo a sus alumnos que se queden en casa y tomen las clases por internet.

Para contener el brote en China, el gobierno puso en cuarentena a millones de personas durante semanas. Italia ha anunciado medidas similares, aislando a 16 millones de personas en el norte del país.

El sábado, el presidente Donald Trump dijo que seguirá adelante con sus mítines, que a veces congregan hasta a 20.000 personas. Los demócratas que buscan desafiarlo en la elección presidencial del 3 de noviembre, el senador Bernie Sanders y el exvicepresidente Joe Biden, tampoco han cancelado sus actos de campaña hasta la fecha.

Fauci dijo que las autoridades estadounidenses podrían tener que evaluar medidas para mantener a la gente alejada de lugares abarrotados si el virus continúa propagándose.

Pese a todo, el minimizó la posibilidad de que se decreten cuarentenas a gran escala como las de China e Italia, aunque reconoció que no puede descartarse nada.

“No me imagino que el grado y la naturaleza draconiana de lo que hicieron los chinos pudiera ser factible, aplicable, realizable o como quiera llamarlo en Estados Unidos”, dijo en una entrevista con “60 Minutes” de CBS que se emitirá en la noche del domingo. “Pero la idea de una distanciación social es algo que será evaluado muy seriamente, por supuesto”.

Asimismo, instó a las personas más en riesgo a limitar sus viajes. “Si es una persona con una condición subyacente, sobre todo si es mayor, debe pensárselo dos veces antes de subirse a un avión o empezar un viaje largo. Y si es un crucero, no se lo piense dos veces: no vaya”, dijo Fauci en “Meet the Press”.

El cirujano general de Estados Unidos, Jerome Adams, dijo a la CNN que los casos aumentarán, agregando que la edad promedio de muerte por el virus es de 80 años y la de los que requieren atención médica, de 60.

“Por desgracia, van a ver más muertes, pero eso no significa que haya que entrar en pánico”, afirmó. Las comunidades deben “prepararse para más casos, para que podamos evitar más muertes”.

En los mercados financieros, las conversaciones sobre posibles recesiones y mercados bajistas crecían mientras los inversores intentan evaluar el daño que hará el brote al crecimiento mundial. Muchos estrategas se han vuelto más pesimistas en los últimos días y están anticipando nuevos declives de los mercados, así como el posible fin de la mayor expansión económica de la historia de Estados Unidos.

