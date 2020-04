Trump presionará por reapertura de EEUU mientras millones buscan más ayuda por desempleo

Vitrina de tienda cerrada, Beverly Hills, California, EEUU, 15 abril 2020. REUTERS/Lucy Nicholson

WASHINGTON, 16 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea anunciar el jueves nuevas pautas para reabrir la economía tras un cierre de un mes por la pandemia de coronavirus, pese a la preocupación de expertos sanitarios, gobernadores y líderes empresariales por un repunte de casos sin más tests y protocolos en vigor.

Trump anunció el miércoles su decisión de presionar a los estados para que levanten sus órdenes de confinamiento y otras restricciones impuestas el mes pasado para frenar la propagación de la altamente contagiosa enfermedad. El número de muertes en Estados Unidos superó los 31.000.

Las órdenes estatales han afectado a la economía del país desde niveles no vistos desde la Gran Depresión hace casi un siglo atrás, mientras un récord de más de 20 millones de estadounidenses ha solicitado hasta la fecha beneficios por desempleo por el cierre de tiendas y restaurantes, elevando la tasa de desempleo al 8,2%.

Trump tiene previsto hablar con los gobernadores a las 15.00 hora local (1900 GMT) y dijo que anunciará su plan en una conferencia de prensa posterior. El grupo especial para el coronavirus de la Casa Blanca tiene agendada su comparecencia pública diaria a las 2100 GMT.

Los datos de desempleo del jueves se conocen tras el negativo reporte de ventas minoristas y de producción fabril de la víspera, lo que aumentó la presión sobre Trump, que basó su campaña de reelección para noviembre en la fortaleza de la economía estadounidense.

El miércoles, el mandatario dijo que los datos sugieren que los nuevos casos ya tocaron pico y que los líderes industriales le ofrecieron en una ronda de llamadas información positiva sobre lo seguro que sería reabrir la economía.

No obstante, el jefe de un destacado sindicato advirtió al presidente de que no debe proceder a la reapertura hasta que no pueda garantizarse la seguridad de los trabajadores, y ejecutivos de algunas de las mayores compañías del país dijeron a Trump que son necesarios más tests para garantizar la seguridad, según múltiples reportes de prensa.

“Estamos en un lugar seguro y les puedo garantizar que las pautas que se conocerán hoy están en línea con lo que dicen los expertos y con lo que muestran los datos, y es un plan para reactivar la economía”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, a Fox News el jueves.

Escrito por Susan Heavey; reporte adicional de Doina Chiacu; editado en español por Carlos Serrano