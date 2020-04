SONDEO-Mayoría de estadounidenses evitará deportes o eventos sociales hasta que haya vacuna COVID-19

Foto del lunes ilustrativa de Aiden Miller, de 9 años, jugando al basquet en el estacionamiento de un cine AMC en Smyrna, Georgia. Abril 27, 2020. REUTERS/Elijah Nouvelage

28 abr (Reuters) - Menos de la mitad de los estadounidenses planean acudir a eventos deportivos, conciertos, salas de cine o parques de entretenimiento cuando éstos reanuden las actividades hasta que exista una vacuna autorizada contra el coronavirus, de acuerdo a un sondeo de opinión de Reuters/Ipsos revelado el martes.

La estimación incluye a las personas que han acudido a este tipo de eventos en el pasado, una señal clave para las industrias de deportes y entretenimiento que esperan retomar sus negocios, paralizados como parte de las restricciones por la pandemia.

Solo cuatro de cada 10 estadounidenses que siguen los deportes ávidamente o asisten a eventos culturales, de entretenimiento o a parques de atracciones, dijeron que retomarían estas prácticas si es que son autorizadas antes de que esté disponible una vacuna en el mercado, indicó el sondeo.

Otros cuatro de cada 10 consultados dijeron que están dispuestos a esperar, incluso si la vacuna se tarda más de un año en ser desarrollada.

El resto de los encuestados dijo “no estar seguro” qué hacer o que podrían no volver a asistir jamás a este tipo de eventos.

“Solo porque les dicen que pueden volver, hasta que la gente se sienta del todo segura (...) no van a volver”, dijo Victor Matheson, especialista en la industria del deporte del College of the Holy Cross en Massachusetts.

“Vamos a ver los juegos por entretención y no te vas a entretener si no estás pensando qué jugador va a batear la pelota sino en quién tose o estornuda”, remarcó.

Hasta la noche del lunes, Estados Unidos encabezaba el número de personas infectadas en el mundo, con casi 1 millón de casos y más de 56.000 muertes.

Aunque se están desarrollando en el mundo hasta 100 potenciales vacunas, los científicos proyectan que su venta en el mercado podría tardar hasta 18 meses.

Reporte de Rory Carroll en Los Angeles, reporte adicional de Jill Serjeant. Editado en español por Marion Giraldo