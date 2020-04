Presidente Bukele descarta acatar fallos Corte Suprema por detenciones en El Salvador

Foto de archivo. Soldados salvadoreños caminan en la playa de El Majahual durante una cuarentena en todo el país, mientras el gobierno toma medidas cada vez más estrictas para prevenir la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en La Libertad, El Salvador, 11 de abril de 2020. REUTERS/Jose Cabezas

SAN SALVADOR, 15 abr (Reuters) - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo el miércoles que no cumplirá varios fallos de la Corte Suprema de Justicia que le impiden realizar detenciones de personas que supuestamente han incumplido una cuarentena domiciliar obligatoria en la emergencia sanitaria del coronavirus.

Los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional reiteraron el miércoles a Bukele que no está autorizado a privar de la libertad e internar en centros de confinamiento a personas que incumplan el aislamiento, hasta que el Congreso apruebe una ley formal que faculte la medida.

“No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la constitución”, escribió Bukele en Twitter, tras el fallo. “Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”.

El tribunal también ordenó a la policía y al ministerio de Salud entregar en los próximos días un listado completo de las personas privadas de libertad, el nombre de quien realizó la detención y la información completa de los encargados de los centros de confinamiento.

Además, facultó al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, velar por el cumplimiento de las medidas cautelares, algo que Bukele rechazó.

En El Salvador, que reporta seis personas fallecidas y 159 casos de coronavirus, las autoridades han detenido a 2,073 personas supuestamente por violar la cuarentena. La mayoría de ellas fueron arbitrarias y abusos de autoridad, según organizaciones de derechos humanos.

Reporte de Nelson Rentería. Editado por Miguel Angel Gutiérrez