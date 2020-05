Bukele decreta nueva cuarentena por coronavirus, ahonda choque con Congreso y Corte

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una conferencia de prensa durante una cuarentena a nivel nacional mientras el gobierno de El Salvador toma medidas cada vez más estrictas para prevenir la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Ilopango, El Salvador. 18 de mayo de 2020. REUTERS/José Cabezas.

SAN SALVADOR (Reuters) - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó una extensión de la cuarentena en el país desde el miércoles hasta el 6 de junio para evitar nuevos contagios de coronavirus, agudizando el conflicto con el Congreso y la Corte Suprema por una posible usurpación de funciones por parte del mandatario.

Los legisladores salvadoreños habían aprobado el lunes una ley para reabrir la economía garantizando la salud de la población que Bukele amenazó con vetar. Ese día el alto tribunal suspendió provisionalmente otro decreto de emergencia emitido por el mandatario el sábado para ampliar por 30 días las actuales medidas de emergencia.

“Esto sucede porque la curva (de contagios) no ha empezado a bajar, la curva sigue subiendo y es necesario que nos mantengamos en nuestras casas, es la única manera que es conocida a nivel mundial de cómo manejar la pandemia”, dijo el martes a la prensa el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, para justificar el nuevo decreto.

“Es necesario que todos cumplamos con la cuarentena al 100%. Nuestras familias y nuestro país, dependen de ello”, dijo luego Bukele en Twitter. El Salvador reportó hasta el martes 1,571 contagios y 31 fallecidos por coronavirus.

La medida establece que las personas no pueden salir de sus casas salvo para comprar alimentos, con restricciones de acuerdo a su número de documento de identidad, la suspensión del transporte público y el traslado a centros de detención de las personas que violen la disposición.

El presidente, de 38 años, ha sido criticado por la supuesta falta de claridad en sus planes para atender la emergencia, de retener arbitrariamente a ciudadanos, de ocultar información sobre el manejo de fondos y desafiar al Congreso, a la Corte Suprema y a empresarios.

Tras el fallo emitido por la Corte Suprema, el gobernante amenazó el lunes con priorizar los fondos del Estado para el pago del personal de primera línea en la atención de la emergencia y para la compra de medicinas y alimentos, y con no transferir dinero para salarios al Congreso y la Corte Suprema.

“La vulgar amenaza de Nayib Bukele de no pagar los salarios de los diputados y magistrados de la Corte porque no le obedecen, me recuerda a (el presidente Nicolás) Maduro”, escribió en Twitter el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Vivanco.

Reporte de Nelson Rentería. Editado por Raúl Cortés