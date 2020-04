El Salvador extiende emergencia nacional por coronavirus, queda en vilo régimen de excepción

Imagen de archivo. Un policía verifica los documentos del conductor y la autorización para viajar en un punto de control, mientras el gobierno toma medidas cada vez más estrictas para prevenir la propagación del coronavirus en El Salvador. 7 de abril de 2020. REUTERS / José Cabezas

SAN SALVADOR, 12 abr (Reuters) - El Congreso de El Salvador extendió el domingo una serie de medidas sanitarias para enfrentar la propagación del coronavirus, aunque quedó en duda si continuará vigente una ley de suspensión de garantías constitucionales luego de varias denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Los diputados prorrogaron por cuatro días más un decreto de emergencia nacional para que se mantenga en el país la cuarentena domiciliar y suspensión de clases, y ordena la instalación de cordones sanitarios.

La ley de emergencia fue aprobada originalmente el 14 de marzo y terminaba su vigencia la noche del domingo. Hasta ahora, El Salvador reporta 125 casos confirmados y seis fallecidos relacionados con la nueva cepa del virus.

No obstante, los legisladores no llegaron a un acuerdo para extender una prórroga a un criticado régimen de excepción que, entre otras limitaciones, restringe el libre tránsito de la población, así como las reuniones públicas que no cuenten con el visto bueno de las autoridades, y que vence la noche del lunes.

La Corte Suprema de Justicia ordenó el miércoles al gobierno del presidente, Nayib Bukele, abstenerse de realizar detenciones de personas que habrían incumplido la cuarentena domiciliar obligatoria y prohibió a las autoridades la incautación de automóviles o bienes de los detenidos.

Aún así, el mandatario ordenó el sábado que todas las personas deben utilizar mascarilla obligatoriamente a partir del lunes, así como las personas que se conduzcan un vehículo sin justificación será remitidos a centros de contención por 30 días, su licencia de conducir y el vehículo serán decomisados.

Reporte de Nelson Rentería, editado por Noé Torres y Sharay Angulo