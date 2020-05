Estudio COVID-19 llama a la calma a mujeres gestantes pero advierte riesgos en embarazos avanzados

Stephanie Bowers, embarazada de 8 meses, posa para una fotografía fuera de su casa, Manchester, Inglaterra, 9 abril 2020. REUTERS/Phil Noble/

LONDRES (Reuters) - Las embarazadas no tienen más probabilidades de enfermarse gravemente con COVID-19 que otras mujeres, pero la mayoría de las futuras madres que desarrollan enfermedades graves tienden a estar en las últimas etapas del embarazo.

El estudio analizó a 427 embarazadas que ingresaron al hospital con COVID-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, entre el 1 de marzo y el 14 de abril. Se encontró que menos del 0,5 por ciento entró con la enfermedad, y sólo alrededor de 1 de cada 10 de ellas necesitaban cuidados intensivos.

Eso sugirió que las futuras madres no tienen mayor riesgo de sufrir COVID-19 grave que la población en general, dijo el equipo de investigación dirigido por la Universidad de Oxford y el Royal College of Obstetricians and Gynecologists de Gran Bretaña.

“(Sin embargo) la mayoría de las embarazadas que ingresaron en el hospital tenían más de seis meses de embarazo, lo que enfatiza la importancia de continuar las medidas de distanciamiento social en las últimas etapas de la gravidez”, dijo Marian Knight, profesora de salud de la población materna e infantil de la Universidad de Oxford, que codirigió el trabajo.

El estudio, que no fue revisado por pares pero se publicó en línea el lunes en el sitio web MedRxiv, también encontró que las embarazadas de grupos étnicos minoritarios y aquellas con sobrepeso o presión arterial alta y diabetes eran más propensas a necesitar hospitalización.

Al analizar los resultados de bebés nacidos de madres con COVID-19, los investigadores declararon que eran “en gran medida tranquilizadores”.

Aunque casi uno de cada cinco nacieron prematuramente y fueron ingresados ​​en una unidad neonatal, menos de 20 bebés en la muestra estudiada nacieron en menos de 32 semanas de gestación, aseguraron.

Uno de cada 20 nacidos de las madres en el estudio dio positivo para COVID-19, pero solo la mitad de estas pruebas positivas fueron inmediatamente después del nacimiento. Eso sugiere que la transmisión de la infección de la madre al bebé es baja, dijeron los investigadores.

Por Kate Kelland; Editado en español por Juana Casas