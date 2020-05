Estudio apunta a que contagios coronavirus en Alemania equivalen a 10 veces los casos confirmados

Foto del sábado de un grupo de manifestantes quejándose en Berlín contra la cuarentena impuesta para combatir a expansión del coronavirus. May 2, 2020. REUTERS/Christian Mang

FRÁNCFORT (Reuters) - Es probable que la cantidad de personas infectadas por el nuevo coronavirus en Alemania sea más de 10 veces superior al número de casos confirmados, dijeron investigadores de la Universidad de Bonn a partir de un ensayo de campo en una de las ciudades más afectadas.

Los resultados preliminares del estudio, que aún no han sido revisados por colegas para su publicación en una revista científica, sirven como recordatorio de los peligros de la infección causada por portadores no identificados del virus, algunos de los cuales no muestran síntomas, destacaron.

Este lunes Alemania ha dado nuevos pasos para relajar las restricciones, con la reapertura de museos, peluquerías, iglesias y más fábricas de automóviles bajo condiciones estrictas.

Alrededor de 1,8 millones de personas que viven en Alemania se habrían infectado, lo que supone al menos multiplicar por 10 los 160.000 casos confirmados hasta ahora, concluyó el equipo dirigido por los investigadores Hendrik Streeck y Gunther Hartmann.

“Los resultados pueden ayudar a mejorar aún más los modelos para calcular cómo se propaga el virus”, dijo Hartmann en un comunicado.

El equipo analizó la sangre y tomó muestras nasales de manera aleatoria entre 919 personas que vivían en una ciudad del municipio de Heinsberg, en la frontera con Holanda, que tiene una de las tasas de mortalidad más altas de Alemania.

Para llegar a su estimación, los investigadores pusieron el número de muertes conocidas de la ciudad por COVID-19 en relación con la estimación de personas del municipio con una infección previa —según las pruebas de anticuerpos en sangre— y aplicaron una tasa de mortalidad del 0,37% para todo el país.

También observaron que alrededor de uno de cada cinco de los infectados no presentaba síntomas.

