Cuando los recursos médicos son limitados, ¿quién debe recibir atención primero?

Un paciente practica ejercicios de reeducación con la fisioterapeuta Celine Pytlak en la unidad post COVID-19 del Centro Hospitalario Bligny en Briis-sous-Forges durante el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Francia. 29 de abril de 2020. REUTERS/Benoit Tessier

30 abr (Reuters) - Mucho antes de que el COVID-19 se convirtiera en una pandemia que desbordó hospitales, especialistas en ética habían reflexionado sobre el dilema moral de quién debería ser el primero en recibir atención cuando los recursos médicos se agotaran.

Para eso crearon esquemas de distribución del tratamiento en una serie de situaciones, desde desastres a gran escala hasta trasplantes de órganos, para que los médicos y los hospitales no tuvieran que tomar decisiones difíciles sobre la marcha.

Un artículo publicado en marzo en The New England Journal of Medicine describió cuatro valores éticos para guiar la toma de decisiones al momento de racionar la atención en salud: maximizar los beneficios del tratamiento, tratar a las personas por igual, priorizar a aquellos que puedan ayudar a otros y a los más desfavorecidos.

Para ver un gráfico interactivo en inglés de Reuters sobre diferentes enfoques para priorizar la atención, cada uno con sus propios beneficios y defectos abra: tmsnrt.rs/3f1PpQX .

Reporte de Feilding Cage. Editado en español por Rodrigo Charme