Facebook notificará a los usuarios que interactúen con publicaciones falsas sobre COVID-19

SINGAPUR/BRUSELAS, 16 abr (Reuters) - Facebook Inc dijo el jueves que empezará a notificar a los usuarios que interactúen con publicaciones falsas sobre la pandemia de COVID-19 que puedan conllevar un daño físico, como beber lejía para curar el virus, y los conectaría con información veraz. La red social, que también es dueña de la plataforma Instagram y de la aplicación de mensajería WhatsApp, dijo que ha estado luchando para controlar grandes volúmenes de desinformación como las publicaciones que dicen que el distanciamiento físico no frenará la enfermedad. La pandemia ha matado a más de 136.000 personas en todo el mundo e infectado a más de 2 millones, con muchos países están aplicando estrictas medidas de confinamiento para tratar de evitar una propagación mayor. Facebook dijo que ha eliminado cientos de miles de publicaciones falsas que podrían ser perjudiciales, y el mes pasado mostró advertencias en otros 40 millones de publicaciones dudosas relacionadas con el virus. “Pronto comenzaremos también a mostrar mensajes en (el servicio de noticias) News Feed a las personas que previamente interactuaron con información errónea y perjudicial relacionada con COVID-19 y que hemos eliminado desde entonces, redireccionándolos a información precisa”, dijo en una publicación el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Esto incluye a las personas a las que les gustó, reaccionaron o comentaron los mensajes, dijo Facebook. Los mensajes, que según dijo la empresa comenzarán a aparecer en las próximas semanas, redireccionarán a los usuarios a los mitos sobre el virus desacreditados por la Organización Mundial de la Salud. La comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourova, acogió con satisfacción las últimas medidas, pero dijo que todavía hay que hacer más. “Necesitaremos más transparencia y un mejor acceso a los datos para que los investigadores puedan verificar plenamente el alcance y el impacto de los contenidos falsos y puedan evaluar las acciones de Facebook desde la perspectiva tanto de la salud pública como de los derechos fundamentales”, dijo en un comunicado, añadiendo que otros también tenían que desempeñar un papel más activo. “Debemos centrarnos no sólo en las plataformas, sino en todos los frentes, incluyendo una mejor vigilancia y detección, la participación de la sociedad civil y la mejora de la cooperación entre los Estados miembros”, dijo Jourova.

Información de John Geddie, Foo Yun Chee; editado por Kirsten Donovan; traducido por Andrea Ariet en Gdansk