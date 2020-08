Complejo nudista francés "libertino" ve aumento de infecciones por COVID-19

PARÍS, 24 ago (Reuters) - Un centro turístico naturista en la costa mediterránea de Francia experimentó un fuerte aumento en las infecciones por coronavirus y ordenó a los nudistas que al menos usen mascarillas y practiquen el distanciamiento social, dijeron el lunes las autoridades sanitarias.

Las pruebas habían demostrado una tasa de infección del 30% en personas que habían visitado Village Cap d’Agde -que se promociona como un pueblo para naturistas y libertinos- dijo la autoridad sanitaria de la región de Occitania.

Eso fue más de cuatro veces superior que la tasa del 7% registrada en otras personas en el área que no habían visitado el centro, agregó.

Funcionarios del complejo, que se encuentra a unos 60 kilómetros de Montpellier, no respondieron a pedidos de comentarios.

El director general de la autoridad sanitaria, Pierre Ricordeau, dijo que el distanciamiento social probablemente no había sido suficientemente respetado en el centro.

“Hay infecciones en todas partes, incluso entre personas que no son libertinas. El mensaje es el mismo para todos: use una mascarilla, lávese las manos y practique el distanciamiento social, sea o no libertino”, dijo Ricordeau.

Después de las pruebas, el prefecto del gobierno para la región ordenó a las personas usar mascarillas en el lugar, prohibió las reuniones de más de 10 personas y eliminó las exenciones en los horarios de apertura de los clubes nocturnos. También le pidió a cualquiera que planeara ir al pueblo que postergue sus planes de viaje.

Cap d’Agde, ubicado en un enorme edificio modernista circular junto a la playa, es uno de los centros naturistas más grandes y antiguos de Francia y atrae a decenas de miles de visitantes por día en el verano boreal.

El domingo, Francia reportó casi 5.000 nuevas infecciones por coronavirus, un nuevo récord posterior al cierre.

Reporte de Geert De Clercq; Editado en español por Lucila Sigal