Elenco de "Friends" ofrece a admiradores la oportunidad de unirse a su programa especial

Foto de archivo de las actrices Jennifer Aniston y Courteney Cox en la ceremonia del 46 AFI Life Achievement Award en Los Angeles, California. Jun 7, 2018. REUTERS/Mario Anzuoni

LOS ANGELES, 21 abr (Reuters) - El elenco de la exitosa comedia televisiva “Friends” ofreció el martes a seis admiradores la oportunidad de ser parte de su próximo show, que recaudará fondos para los más afectados por la epidemia de coronavirus.

“The One Where You Meet the Entire Cast of ‘Friends’” es el último intento que hacen las celebridades en el #AllInChallenge lanzado en Estados Unidos para recaudar dinero para ayudar a alimentar a los estadounidenses que están más en riesgo debido a la pandemia.

Los actores Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry anunciaron el concurso en sus plataformas de redes sociales.

“Sé nuestro invitado personal en la audiencia para la grabación de nuestra reunión @HBOMAX, mientras recordamos el ‘show’ y conmemoramos toda la diversión que tuvimos”, dijo Aniston en un post. “Esperamos que esto traiga un poco de alegría”.

El concurso incluye tomar café con el elenco en el set en Los Ángeles en una fecha por determinar.

En febrero se anunció la muy esperada reunión especial de “Friends” en el nuevo servicio de ‘streaming’ de HBO, HBO Max. Pero la filmación se ha retrasado debido al coronavirus, que detuvo toda producción de series de televisión y películas hace más de un mes.

La exitosa comedia terminó de grabarse en 2004, pero encontró nueva vida en las plataformas de ‘streaming’. El martes se anunció que HBO Max se lanzará el 27 de mayo, pero la reunión de “Friends” no figuraba entre los programas disponibles.

El #AllInChallenge, que ofrece experiencias únicas con estrellas del espectáculo como Justin Bieber, Leonardo DiCaprio y el mariscal de campo de la NFL Tom Brady, ha recaudado más de 14 millones de dólares para organizaciones benéficas que reúnen alimentos.

Reporte de Jill Serjeant; Editado en español por Rodrigo Charme