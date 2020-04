Setién no ve claro que se pueda reanudar La Liga

BARCELONA, 16 abr (Reuters) - El entrenador del Barcelona, Quique Setién, es pesimista en cuanto a la posibilidad de completar la temporada de la primera división del fútbol español y ha calificado de “inviables” las condiciones para que se reanude la competición debido a la persistente amenaza del nuevo coronavirus.

FOTO DE ARCHIVO. El entrenador del Barcelona, Quique Setién, responde preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en Barcelona. 29 de febrero de 2020. REUTERS/Albert Gea.

La Liga está suspendida desde el 10 de marzo, aunque su presidente Javier Tebas dijo la semana pasada que podría reiniciarse el 29 de mayo, el 7 de junio o el 28 de junio, y añadió que es probable que los partidos se celebren sin espectadores.

Tebas ha dicho que los clubes españoles perderían un total de 1.000 millones de euros (1.090 millones de dólares) en ingresos por derechos televisivos, venta de entradas y premios si los 11 partidos restantes no se pueden jugar.

Sin embargo, Setién, cuyo equipo el Barça tenía una ventaja de dos puntos sobre el Real Madrid en la cima de la tabla cuando se aplazó la campaña indefinidamente, no cree que sea tan simple reiniciar el torneo con las medidas de seguridad propuestas para evitar el contagio del COVD-19.

“He leído el protocolo y se tiene que desarrollar una logística muy difícil. La cantidad de normas que ponen no sé si se podrán llevar a cabo. No sé si hay que ser tan riguroso. Si llega el caso lo haremos, pero me parece inviable”, dijo Setién a la emisora de radio catalana RAC1 el jueves.

La Liga se negó a comentar las observaciones de Setién ni quiso dar detalles del protocolo, aunque una fuente cercana al asunto dijo que los interesados estaban analizando un plan para volver a jugar partidos junto con la asociación de ligas europeas.

“El objetivo de La Liga es crear un protocolo del más alto nivel posible que permita volver a los entrenamientos y llevarnos de una manera buena y saludable a la luz al final de este oscuro túnel”, añadió la fuente.

El centrocampista del Barça Sergio Busquets dijo que le habían dicho que los equipos podrían tener que permanecer en campos aislados hasta que la temporada se complete.

“Va a ser difícil que se reanude la competición. Puede que vayamos a poder empezar a entrenar con el protocolo sin coincidir con los compañeros y duchándote en casa, pero a la hora de juntarse o hacer viajes será difícil e incluso la Liga habla de una concentración de varios meses, que me parece una exageración”, dijo a las emisoras de radio españolas Onda Cero y Cadena Cope.

Más de 19.000 personas han muerto por el coronavirus en España, aunque esta semana el Gobierno ha flexibilizado las condiciones del confinamiento de la población para permitir que algunas industrias retomen la actividad.

Información de Richard Martin; traducido por Tomás Cobos