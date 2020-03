DT Flamengo da positivo en prueba por coronavirus

FOTO DE ARCHIVO: El DT de Flamengo, Jorge Jesus, antes de un partido ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. 11 de marzo de 2020 REUTERS/Ricardo Moraes

16 mar (Reuters) - El entrenador de Flamengo, Jorge Jesus, dio positivo por coronavirus y está en cuarentena en Río de Janeiro a la espera de una segunda prueba, dijeron el lunes el club y el DT portugués.

“Es cierto que mi prueba resultó positiva y también es cierto que me siento normal”, dijo el exentrenador del Sporting de Lisboa y Benfica en Instagram. “Hoy me siento exactamente igual que hace un mes, un año o dos o tres años. No tengo síntomas, pero la prueba fue positiva”.

“Me voy a quedar en cuarentena. Creo que en una semana o dos, si Dios quiere, volveré a la normalidad”, añadió.

Jesus, quien el año pasado llevó a Flamengo a ganar el Brasileirao y la Copa Libertadores, destacó que está al cuidado del equipo médico del club.

A través de un comunicado, Flamengo calificó el resultado de la prueba como “no concluyente” y dijo que se está realizando una contramuestra.

El anuncio se produjo el mismo día en que se suspendió el campeonato estadual de Río de Janeiro durante 15 días por el coronavirus.

