Clubes ingleses de fútbol de categorías menores llaman a no volver a entrenar antes del 25 de mayo

FOTO DE ARCHIVO: Impacto de Coronavirus en la Premier League - Carrow Road, Norwich, Gran Bretaña - 14 de marzo de 2020 - Vista general de Carrow Road durante la suspensión de la Premier League debido al brote de coronavirus. Action Images vía Reuters / Peter Cziborra

LONDRES (Reuters) - Los clubes de segunda a cuarta división del fútbol inglés no deberían volver a entrenar antes del 25 de mayo en medio de la pandemia de COVID-19, dijo el miércoles la English Football League (EFL).

El organismo, que dirige el Championship, la League One y League Two, se reunió el miércoles para abordar asuntos financieros y operativos en el marco del brote de COVID-19, y agregó que “las consecuencias de la pandemia no se corregirán simplemente con que se vuelva a jugar a puerta cerrada”.

“Hasta que se concluyan todos los asuntos pendientes, incluida la finalización de un programa de test exhaustivo tanto en días de partido como en otros días, la junta de la EFL ha informado a sus clubes que el regreso a los entrenamientos no debería tener lugar hasta el 25 de mayo, como mínimo”, dijo la entidad en un comunicado.

“Si bien hay mucho debate y discusión pública y privada sobre lo que debería o podría suceder después, la EFL continuará realizando consultas con nuestros miembros antes de determinar los próximos pasos”, agregó.

Escrito por Zoran Milosavljevic. Editado en español por Rodrigo Charme