Allardyce pide respetar a los futbolistas que no quieran jugar en el regreso de la Premier

FOTO DE ARCHIVO: El exentrenador de Inglaterra Sam Allardyce durante el entrenamiento en Stamford Bridge, Londres, Reino Unido, el 13 de junio de 2019. Reuters/Andrew Couldridge

18 may (Reuters) - El exentrenador de Inglaterra Sam Allardyce dijo a los clubes de la Premier League que deben garantizar a los jugadores que no habrá repercusiones si no están dispuestos a arriesgar su salud volviendo a los terrenos de juegos durante la pandemia de COVID-19.

Varios jugadores han expresado su preocupación por los planes de la liga inglesa para reanudar la actividad en medio de la epidemia provocada por el nuevo coronavirus, que ha infectado a más de 4,64 millones de personas en todo el mundo, causando más de 310.200 muertes.

“Es posible hacer que los jugadores se pongan en forma en cuatro semanas, pero esa es la menor de sus preocupaciones. Creo que el mayor desafío para los jugadores será lidiar con el lado mental”, escribió Allardyce en una columna para The Times.

“Mi primer objetivo como entrenador en esta situación sería hablar con todos los jugadores... para saber si quieren jugar o no. Les aseguraría que no habría repercusiones si decidieran que les resulta muy difícil jugar”.

Los clubes celebrarán una reunión de emergencia el lunes para votar sobre la vuelta a los entrenamientos en grupo como parte del “Proyecto Reinicio”, que prevé la reanudación en junio.

“Todos querremos jugar pero en condiciones seguras”, añadió Allardyce.

“Si están demasiado asustados... no podrán rendir al máximo y entonces empezarán a recibir críticas. Algunos jugadores no querrán jugar y eso debe respetarse”.

Información de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; editado por Peter Rutherford; traducido por Tomás Cobos