Presidente Liga México Fútbol da positivo por coronavirus

Foto de archivo del presidente de la Liga de Fútbol en México, Enrique Bonilla, durante una conferencia de prensa del Foro Mundial de Ligas. Ciudad de México, 11 de mayo de 2016. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO, 20 mar (Reuters) - El presidente de la Liga de Fútbol en México, Enrique Bonilla, informó el viernes que dio positivo por coronavirus, aunque aclaró que no presenta síntomas graves.

El brote de coronavirus ha infectado a casi 253,000 personas y causado más de 10,400 muertes en todo el mundo. En México se registran 203 afectados y dos muertes.

“Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”, informó Bonilla en un comunicado.

El directivo es el segundo personaje del fútbol mexicano con coronavirus, después de que el martes el presidente del club Atlético de San Luis, el español Alberto Marrero, salió positivo.

Un día después, el presidente de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, Juan Manzo, informó que la pentatetla Mariana Arceo, clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, dio positivo por coronavirus tras su regreso de un campamento en España el fin de semana. [nL1N2BB2PL]

“Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación que atraviesa. Les aseguro que actuaré con toda responsabilidad ante lo que vivimos y estoy cierto que, como un equipo, el país podrá salir adelante”, apuntó Bonilla.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco