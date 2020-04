CONTEXTO-¿Qué dicen los nuevos datos sobre el fármaco experimental de Gilead contra el coronavirus?

NUEVA YORK, 29 abr (Reuters) - Nuevos datos clínicos del medicamento antiviral experimental remdesivir de Gilead Sciences Inc han aumentado las esperanzas de que pueda ser un tratamiento efectivo para el nuevo coronavirus, que ha infectado a más de 3 millones de personas y dejado más de 225.000 muertos en todo el mundo.

FOTO DE ARCHIVO: Una oficina de Gilead Sciences, Inc. en Foster City, California. 1 de mayo de 2018. REUTERS/Stephen Lam/

El miércoles se dieron a conocer datos parciales de tres ensayos diferentes del medicamento, lo que creó entusiasmo pero al mismo tiempo confusión.

Se necesitarán muchos análisis y más estudios para comprender qué pacientes con COVID-19 tienen más probabilidades de beneficiarse del medicamento si se considera efectivo, en qué circunstancias debe administrarse y si tiene algún impacto en la tasa de mortalidad.

Lo siguiente es lo que sabemos sobre los últimos tres estudios.

QUÉ SABEMOS DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DEL GOBIERNO EEUU

El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID) publicó resultados preliminares de un gran ensayo aleatorizado que sugiere que los pacientes hospitalizados con COVID-19 y complicaciones pulmonares se recuperaron un 31% más rápido con remdesivir que con un placebo.

En el ensayo de 1.063 personas, el tiempo que tardó en recuperarse la mitad de los pacientes fue de 11 días con remdesivir versus 15 días en el grupo placebo.

Los datos también sugieren un posible beneficio de supervivencia con remdesivir, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa, lo que significa que podría deberse al azar y no al medicamento de Gilead.

Comparar el medicamento con un placebo debería dar a los investigadores respuestas definitivas sobre el efecto del remdesivir sobre la enfermedad.

Si bien el estudio logró su objetivo principal, los datos prometedores del NIAID provienen de un análisis intermedio. Los resultados finales de la prueba probablemente no se conocerán hasta el mes próximo.

QUÉ SABEMOS DE LOS RESULTADOS DE UNA PRUEBA SEPARADA LIDERADA POR GILEAD

Gilead informó que en casos severos de COVID-19, cinco días de tratamiento con remdesivir fueron tan buenos como 10 días de tratamiento tradicional, por lo que si el medicamento finalmente se considera beneficioso, habrá más circulando. También podría disminuir el costo eventual del tratamiento.

En el estudio, la mayoría de los pacientes que recibieron el régimen de 5 días se consideraron “mejorados” tras 10 días. Los que recibieron una terapia de 10 días mostraron mejoría después de 11 días.

Después de dos semanas, más de la mitad de los pacientes en ambos grupos habían sido dados de alta del hospital. El 64,5% del grupo de tratamiento de 5 días y el 53,8% en el grupo de tratamiento de 10 días se había recuperado.

Los datos del estudio también sugieren que comenzar la terapia con remdesivir antes de que se desarrollen los síntomas podría ayudar a los pacientes con COVID-19 grave a salir del hospital más rápido que quienes iniciaron la terapia más adelante en el curso de la enfermedad.

Sin embargo, este estudio no tenía un grupo de control, por lo que no se sabe si a los pacientes de los dos grupos les habría ido mejor que a pacientes no tratados con remdesivir.

QUÉ SABEMOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CHINA

En un estudio aleatorizado de adultos hospitalizados por COVID-19 grave en Wuhan, China, el epicentro original de la pandemia, los 158 pacientes que recibieron remdesivir no mejoraron más rápido que los 79 pacientes de un grupo control que recibieron un placebo. El medicamento tampoco logró reducir la cantidad de virus en el cuerpo o el riesgo de muerte.

Sin embargo, debido a que el brote en China fue controlado, los investigadores tuvieron problemas para inscribir suficientes pacientes en su ensayo para producir datos estadísticamente significativos, por lo que los resultados no son concluyentes. El informe del estudio se sometió a una revisión por pares antes de su publicación en The Lancet.

UN EXPERTO MÉDICO TOMA LAS PRUEBAS

“Tenemos estos tres estudios saliendo el mismo día y todos son diferentes”, dijo Holly Fernández Lynch, profesora asistente de ética médica en la Universidad de Pensilvania, que no participó en los estudios.

“Tenemos los resultados del NIAID yendo en una dirección y los de China yendo en otra dirección. Luego tenemos esta prueba de cinco versus 10 días que no puede ser un factor decisivo porque no está controlada”.

“De los tres, creo que los resultados del NIAID serán los más confiables, pero hasta que veamos los resultados en lugar del resumen, es difícil decirlo”.

Reporte de Nancy Lapid en Nueva York; reporte adicional de Julie Steenhuysen en Chicago. Editado en español por Javier Leira