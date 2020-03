IAG reduce capacidad en un 75% por el coronavirus y pospone el recambio de consejero delegado

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de British Airways se ven en el aeropuerto de Heathrow en Londres, Reino Unido, el 12 de mayo de 2011. REUTERS/Toby Melville

16 mar (Reuters) - El holding británico de aerolíneas IAG declaró el lunes una serie de medidas para contener el impacto del coronavirus en las finanzas del grupo, incluyendo la reducción de la capacidad en un 75% y el ajuste en su red de vuelos.

Asimismo, y debido especialmente a la evolución de la pandemia en España, Luis Gallego, que iba a ocupar el puesto de consejero delegado o CEO del grupo IAG, continuará en su puesto como consejero delegado de Iberia durante los próximos meses, y Willie Walsh seguirá como CEO de IAG, postergando “su retiro para dar prioridad a la estabilidad directiva”.

“Dada la continua incertidumbre en relación al potencial impacto y duración del COVID19, todavía no es posible proporcionar indicación precisa sobre las perspectivas de beneficio para 2020”, dijo la empresa, que opera varias líneas áreas, entre ellas British Airways, Iberia y Vueling.

El grupo informó en una nota al supervisor bursátil español que planea reducir la capacidad en comparación con el mismo período de 2019 durante los meses de abril y mayo, y estimó que la capacidad en términos de asientos-kilómetros disponibles el primer trimestre de 2020 se reduzca en alrededor de un 7,5%.

Asimismo, la empresa dijo que está adoptando medidas para reducir los gastos operativos y mejorar el flujo de caja, incluyendo dejar en tierra aviones excedentes, reducir y diferir inversiones, recortar gastos no esenciales “así como costes que no estén relacionados con el programa de ciberseguridad, ongelar el reclutamiento y el gasto discrecional, implementar opciones de vacaciones voluntarias no pagadas, suspender temporalmente contratos de trabajo y reducir las horas de trabajo”.

Ante este escenario IAG informó que tiene activos líquidos equivalentes y depósitos remunerados de 7.350 millones de euros al 12 de marzo de 2020 y una liquidez total de 9.300 millones de euros.

Información de Tomás Cobos, escrito por Michael Susin