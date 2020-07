En una choza de paja bajo una autopista, jóvenes indios toman clases presenciales por falta internet

NUEVA DELHI, 9 jul (Reuters) - En un barrio pobre ubicado a borde una autopista parcialmente construida en el este de Nueva Delhi, Satyendra Pal está de pie junto a una pizarra apoyada en una choza de paja frente a media docena de jóvenes con máscaras que lo miran sentados en el suelo.

Foto del miércoles de Satyendra Pal dando clases en un barrio pobre de Nueva Delhi. Jul 8, 2020. REUTERS/Adnan Abidi

Esta es el aula al aire libre de Pal. Allí enseña a los adolescentes y les da las que de hecho son sus únicas lecciones, después de que las escuelas de la India cerraran hace cuatro meses como parte de las restricciones para controlar la propagación del coronavirus.

Si bien las medidas se han aliviado en las últimas semanas, es poco probable que las escuelas vuelvan a abrir en el corto plazo ya que los expertos advierten que el pico del virus en la India aún podría estar a meses de distancia.

El Gobierno ha presionado para que las clases se den en línea, pero en India solo el 23,8% de los hogares tiene acceso a internet, según un informe oficial del periodo 2017-2018.

Pal, un graduado en matemáticas, dijo que su fe en el budismo lo inspiró a dar unas clases que los estudiantes no están obligados a pagar. “Acepto lo que me dan”, dijo.

Los alumnos de Pal viven en barrios pobres y muchos pasan sus días ayudando a sus padres como granjeros después de clases. No hay electricidad en el área y el suministro de agua es irregular.

“Nuestra escuela tiene clases en línea, pero no hay una conexión a internet adecuada aquí”, dijo Preeti, uno de sus estudiantes. “No podía estudiar por mi cuenta. Me da miedo el virus, pero también me preocupan los exámenes”.

Pal comenzó a enseñar a una docena de niños en 2015 debajo de un árbol, pero a principios de este año tenía unos 300 alumnos. Con la ayuda de la comunidad construyó un aula dentro de una choza, que fue equipada con escritorios y bancos donados.

“Dejé de dar clases en marzo porque era muy peligroso, pero los padres me pidieron que volviera a enseñar”, dijo.

Reinició las clases en julio para un número limitado de estudiantes a fin de garantizar el distanciamiento social, ayudado por organizaciones benéficas que donaron máscaras y desinfectantes.

Reporte adicional de Zeba Siddiqui. Editado en español por Javier Leira