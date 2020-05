Piden a India que rescinda las patentes del remdesivir, el fármaco de Gilead contra el virus

NUEVA DELHI, 14 may (Reuters) - Dos organizaciones no gubernamentales (ONG) han escrito al Gobierno de la India pidiendo que anule las patentes otorgadas a Gilead Sciences por el medicamento remdesivir para que pueda ser distribuido más equitativamente a los pacientes de coronavirus en todo el mundo, en particular en las naciones más pobres.

FOTO DE ARCHIVO: Viales con muestras de remdesivir, el medicamento en fase de estudio para tratar la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), en las instalaciones de Gilead Sciences en La Verne, California, el 18 de marzo de 2020. Gilead Sciences Inc/Handout via REUTERS

Las patentes de medicamentos en la India son un asunto de gran importancia, ya que muchos países dependen de los fabricantes de genéricos para hacer y vender versiones más baratas de fármacos vitales para ellos. Las tres patentes de Gilead en la India para el remdesivir provienen de 2009, cuando el medicamento estaba en desarrollo para tratar el ébola.

Remdesivir es el único medicamento aprobado para tratar a los pacientes de COVID-19 después de que los prometedores resultados de las primeras pruebas llevaran a las autoridades estadounidenses a conceder una autorización de uso de emergencia el 2 de mayo.

Para ampliar su disponibilidad, Gilead dijo esta semana que había firmado pactos de licencia no exclusiva con cinco fabricantes de medicamentos genéricos con sede en la India y Pakistán, lo que les permite fabricar y vender remdesivir para 127 países.

Sin embargo, varias ONG que defienden el acceso de la población a los servicios sanitarios afirman que estos pactos significan que las formas más baratas del medicamento podrían no estar disponibles en países que se consideran no rentables para los cinco fabricantes.

“Las licencias dividen el mercado mundial en dos: los mercados rentables se mantienen con Gilead y los menos rentables se dan a las cinco compañías genéricas”, dijo K. Gopakumar, investigador de Third World Network, que envió una carta al Gobierno indio el miércoles.

La carta de Third World Network, una organización sin ánimo de lucro con sede en Malasia, sigue a un llamamiento similar de la semana pasada de la Asociación de Ayuda a los Pacientes de Cáncer de la India.

Médicos Sin Fronteras también se ha opuesto a las patentes de Gilead sobre el remdesivir, diciendo que tales licencias “no son aceptables” en medio de una emergencia de salud mundial.

Las patentes de Gilead sobre el remdesivir en la India le confieren la exclusividad de la fabricación y la venta del medicamento en el país hasta 2035, a menos que otorgue licencias sobre esos derechos.

La portavoz de Gilead en la India y los ministerios de comercio y salud del país no respondieron inmediatamente a correos electrónicos de la agencia Reuters en los que se solicitaban comentarios al respecto.

La Asociación de Ayuda a los Pacientes de Cáncer de la India dijo que podría emprender acciones legales, señalando que la inmunidad de los pacientes de cáncer está en riesgo y son muy susceptibles al virus.

Información de Zeba Siddiqui en Nueva Delhi; traducido por Tomás Cobos