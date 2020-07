Jimmy Fallon regresa a algo parecido a la televisión normal en EEUU

14 jul (Reuters) - Jimmy Fallon regresó al estudio de televisión para grabar “Tonight Show”, convirtiéndose en el primer presentador de programas nocturnos en volver a algo parecido a una producción normal en casi cuatro meses.

Fallon apareció el lunes en el estudio de NBC en Nueva York para un programa en el que los camarógrafos llevaban mascarillas, no había audiencia y la banda Roots tocaba en un espacio con distanciamiento social.

“Cualquier tipo de normalidad se siente muy bien. Espero que podamos poner una sonrisa en tu rostro durante una hora y permitirte recostarte y relajarte”, dijo Fallon a la audiencia en casa antes de cantar una tonada satírica, “It’s Beginning to Look a Bit like Normal” (Está comenzando a lucir un poco normal)

“Nueva York está realmente abierta ahora que estás volviendo a hacer tu programa”, dijo el primer invitado de Fallon, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que apareció de forma remota.

Nueva York fue el epicentro de la enfermedad en Estados Unidos y el mes pasado comenzó a salir de una cuarentena estricta.

Las producciones de cine y televisión se suspendieron en todo el país a mediados de marzo y están comenzando a reanudarse tentativamente bajo estrictas medidas destinadas a contener el coronavirus. Fallon y otros presentadores de la noche han estado filmando segmentos cortos en sus hogares durante meses.

Conan O’Brien comenzó a emitir la semana pasada algunos de sus talk shows nocturnos desde un club de comedia vacío de Los Ángeles.

La telenovela “The Bold and the Beautiful” de CBS comenzó a filmar nuevos episodios el mes pasado en Los Ángeles, y el cineasta Tyler Perry está filmando dos de sus series para la cadena BET en su vasto estudio de Atlanta, Georgia.

Reporte de Jill Serjeant en Los Ángeles. Editado en español por Lucila Sigal