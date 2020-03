Crece disenso mientras COI lucha por celebrar JJOO de Tokio según lo previsto

ATENAS, 18 mar (Reuters) - El Comité Olímpico Internacional (COI) se enfrentaba a una de sus mayores resistencias en décadas mientras informaba el miércoles a los comités nacionales sobre el estado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en medio de la pandemia del coronavirus, con un aumento del volumen de las voces de disenso.

FOTO DE ARCHIVO. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), habla junto al Director de Comunicaciones del COI, Mark Adams, durante una conferencia de prensa después de una reunión de la Junta Ejecutiva, en Lausana, Suiza. 4 de marzo de 2020. REUTERS/Denis Balibouse.

El COI ha seguido comprometido con la realización del evento según el plan original, entre el 24 de julio y el 9 de agosto, y aseguró el martes, tras una reunión con federaciones deportivas internacionales, que las medidas contra el virus están dando resultado.

El COI se ha negado a considerar de forma pública la cancelación o aplazamiento de los Juegos como una opción posible, incluso a pesar de que otros grandes eventos como la Eurocopa 2020, la Copa América o el Abierto de Francia de tenis anunciaron su postergación el martes.

El COI dijo que, bajo las actuales circunstancias excepcionales, se deben hallar soluciones apropiadas, aunque puede que no sean las ideales para todos los deportistas.

“Es una situación excepcional que requiere soluciones excepcionales”, dijo el COI a Reuters en un comunicado. “El COI está comprometido con el hallazgo de una solución con el menor impacto negativo para los atletas, al tiempo que protege la integridad de la competición y la salud de los deportistas”.

“No habrá una solución ideal a esta situación y por eso estamos contando con la responsabilidad y la solidaridad de los atletas”, agregó.

El COI obtuvo el apoyo de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), el grupo que representa a los 41 comités olímpicos de América.

“La familia de la Organización Deportiva Panamericana apoya de forma unánime al COI en todas las medidas adoptadas (...) para lidiar con los asuntos que enfrentan los comités olímpicos nacionales y los deportistas en las actuales oportunidades de calificación”, dijo el presidente de la ODEPA, Neven Ilic, tras la teleconferencia informativa del miércoles.

“Los atletas americanos están enfrentando obstáculos para completar sus calendarios de entrenamiento habituales y participar en competiciones”, agregó.

“INSENSIBLE E IRRESPONSABLE”

La miembro del COI Hayley Wickenheiser calificó la decisión de seguir adelante con los Juegos como “insensible e irresponsable”, en el ataque más notorio que recibe el ente olímpico desde que Thomas Bach se hizo con el timón en 2013.

Wickenheiser, que compitió en cinco Juegos Olímpicos de Invierno en hockey sobre hielo y en los Juegos de Verano de 2000 en softball, dijo que seguir adelante con el evento ignora los desafíos planteados por la pandemia del coronavirus.

“Esta crisis es mayor incluso que los Juegos Olímpicos”, afirmó Wickenheiser en Twitter. “Los atletas no pueden entrenar. Los asistentes no pueden planear sus viajes. Los patrocinadores y comerciales no pueden operar con un grado de sensibilidad”.

“Creo que la insistencia del COI en que esto siga adelante, con tal convicción, es insensible e irresponsable desde un punto de vista humano”, agregó.

Varios deportistas, como la actual campeona olímpica de salto con garrocha, Katerina Stefanidi, dijo que la decisión del COI pone en riesgo la salud de los atletas, al instarles a entrenar con normalidad pese a que países enteros han cerrado para contener la expansión del virus.

“No hay aplazamiento ni cancelación. Pero (el COI) nos está poniendo en riesgo”, dijo la griega Stefanidi en una entrevista con Reuters.

“Todos queremos que se celebre Tokio, ¿pero cuál es el Plan B si no ocurre?”, señaló. “Conocer una posible opción tiene un gran efecto en mi entrenamiento, porque ahora puedo estar tomando riesgos que no tomaría si también hubiera la posibilidad de un Plan B”.

