Capital de Lituania realiza "Semana de la Moda de las Máscaras" en medio de pandemia coronavirus

Imagen referencial de un hombre con una mascarilla personalizada, en Bruselas, Bélgica. 5 de mayo de 2020. REUTERS/Yves Herman.

VILNA (Reuters) - Vilna, la capital de Lituania, está celebrando una semana de la moda especial, adaptada al coronavirus: sin pasarelas ni vestidos elegantes, sólo con carteles y máscaras faciales.

Veintiún carteles repartidos por la ciudad -que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO- presentan fotografías de hombres, mujeres y niños usando mascarillas como parte de la “Semana de la Moda de las Máscaras”.

Todos los lituanos deben usar mascarillas cuando salen como medida preventiva contra la propagación del COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus.

Los diseños fueron elegidos por miembros del grupo local de Facebook “Mask Your Fashion”, lanzado por la diseñadora Julija Janus para compartir nuevos estilos de máscaras y consejos sobre cómo fabricarlos en casa.

“Una máscara es una buena manera de mostrar tu creatividad, para expresarte. Y es una buena actividad para hacer cuando estás sentado en casa con los niños”, dijo la diseñadora de 50 años.

Los protagonistas de las fotos incluyen a artistas y músicos locales, personas elegidas al azar en la calle e incluso al alcalde de Vilna, Remigijus Simasius.

Una de las modelos es Sandra Bruzaite, de 23 años, quien aparece con un disfraz completo de doctora de la peste medieval, que incluye un pico de cuero que se creía que protegía de la enfermedad.

“Cuando comenzó esta plaga actual, me preguntaba si alguien intentaría caminar con la máscara medieval. Luego, un fotógrafo me ofreció una y me convertí en esa persona”, contó. “A algunas personas les gusta, a otras no. Algunas se me acercan para hacerme un cumplido o para tomarse una selfie”.

La nación del Báltico de 2,9 millones de habitantes, que cerró la mayor parte de sus negocios, restaurantes y tiendas con atención al público en marzo pero comenzó a aliviar las restricciones el mes pasado, ha reportado hasta el momento 1.423 casos de coronavirus, incluyendo 46 muertes.

Reporte de Andrius Sytas. Editado en español por Lucila Sigal