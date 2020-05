Mascotas y dueños desesperados son separados por restricciones de viajes debido a coronavirus

NUEVA YORK (Reuters) - Cuando Guy Nizan voló a Israel con su esposa e hija por una emergencia familiar en marzo, Gula -su pastor alemán mestiza de seis años- se quedó en Nueva York con un cuidador de mascotas.

Foto de Mindy, una Labradoodle de 4 años, en camino al aeropuerto de San Francisco, California. Abril 17, 2020. Jude O'Connor/Mark Sumpter/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE, CRÉDITO OBLIGATORIO. PROHIBIDA SU REVENTA O SU USO COMO ARCHIVO

Pero luego de que la epidemia del coronavirus se aceleró y las aerolíneas cancelaron sus vuelos, quedó claro que la familia no regresaría a casa en el corto plazo. Tras la cancelación de los servicios de transporte de mascotas, la desesperación de los Nizan por reunirse con Gula ha ido en aumento en medio de la crisis.

“No podemos soportar la idea de que esté sola”, dijo Nizan.

Después de casi dos meses, una compañía de transporte de mascotas le encontró un lugar en uno de los escasos vuelos de carga de la aerolínea israelí El Al. Sin embargo, ella fue una de las afortunadas.

Más de 1.000 mascotas están actualmente abandonadas en el mundo debido a las cancelaciones de vuelos y cierres de fronteras que buscan frenar la propagación de la pandemia del coronavirus, según siete compañías internacionales de transporte de animales contactadas por Reuters.

Las grandes aerolíneas como United Airlines Holdings Inc, que han recortado los vuelos de pasajeros en más de un 90%, suspendieron sus programas de mascotas a mediados de marzo, afirmando que ese tipo de transporte no tenía sentido en términos financieros o no se podía seguir realizando de forma segura.

Sólo algunas aerolíneas, incluida IAG Cargo, compañía hermana de British Airways, aún llevan mascotas. IAG, que rápidamente destinó aeronaves para pasajeros al transporte de carga, lleva perros desde Nueva York a Londres a diario.

Los dueños de mascotas en Australia han resultado especialmente afectados. Actualmente, ninguna aerolínea lleva mascotas al país, que tiene estrictas normas sobre animales que incluyen exámenes exhaustivos y tratamientos previos al vuelo.

Eso significó que Frances Hayter y su marido Alan, que se trasladaron a Texas por ocho meses debido a razones laborales, debieron tomar una dolorosa decisión cuando encontraron pasajes en uno de los últimos vuelos a Australia y dejaron a su gato Indigo, de 10 años, a la espera de un futuro transporte.

“No tenemos hijos, así que abandonar a nuestra mascota fue una decisión muy seria”, dijo Hayter. Indigo ha estado alojándose en una veterinaria de Houston desde el 18 de marzo, pero Hayter sostuvo que la avanzada edad del abisinio es una constante preocupación.

El transporte de mascotas representa una fracción de los 65.000 millones de dólares del mercado global de transporte de carga aérea y muchas aerolíneas están ofreciendo el servicio sólo para mantener pasajeros.

Reporte de Tina Bellon en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa