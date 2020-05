Casos de coronavirus en México suman 31,522 en etapa pico de contagios, decesos superan los 3,000

Un hombre con una máscara protectora camina por una calle en el barrio de Iztapalapa, mientras continúa el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Ciudad de México, México, 8 de mayo de 2020.. REUTERS/Edgard Garrido

CIUDAD DE MÉXICO - Las autoridades mexicanas reportaron el viernes 1,906 nuevos casos conocidos de contagios por coronavirus, elevando la cifra total de infectados a 31,522 en la etapa de máxima propagación en el país latinoamericano.

Además, se registraron 199 decesos por el brote surgido en China a fines de 2019, elevando la cifra total de fallecimientos a 3,160.

Proyecciones oficiales indican que el número de casos locales podría ser mucho mayor debido a que gran parte de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.

“En los últimos tres días hemos tenido la mayor carga de casos confirmados para un día de 24 horas”, dijo en conferencia de prensa José Alomía, director general de Epidemiología, justo cuando las autoridades proyectaron se alcanzaría el pico de contagios en el país.

México ha recibido críticas por ser el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que realiza menos pruebas per cápita para detectar el coronavirus, que ha contagiado a 3.9 millones de personas en el mundo y dejado 269,937 muertes, según un conteo de Reuters.

El Gobierno mexicano confía, no obstante, en salir airoso de la fase más álgida de la pandemia.

Reporte de Sharay Angulo