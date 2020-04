México reporta 450 nuevos casos de coronavirus, total de infectados sube a 6,297 y fallecidos a 486

CIUDAD DE MÉXICO, 16 abr (Reuters) - Las autoridades mexicanas reportaron el jueves 450 nuevos casos de coronavirus en el país, elevando la cifra total de infectados a 6,297.

Además, el brote, surgido en China a fines el año pasado y que llevaría a una recesión mundial, ha dejado 486 fallecidos en el país latinoamericano.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios en el país podría ser ocho veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico. (Reporte de Diego Oré; Editado por Abraham González)