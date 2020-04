México acumula 546 muertes por coronavirus, casos se elevan a 6,875

CIUDAD DE MÉXICO, 17 abr (Reuters) - Las autoridades mexicanas reportaron el viernes 578 nuevos casos de coronavirus en el país, elevando la cifra total de infectados a 6,875.

El brote del nuevo coronavirus, surgido en China a finales del año pasado, ha dejado 546 fallecidos en el país latinoamericano.

Funcionarios de salud dijeron el jueves que el número de contagios en el país podrían ser casi 56,000 debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez. Editado por Adriana Barrera)