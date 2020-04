México acumula 449 muertes por coronavirus, casos se elevan a 5,847

FOTO DE ARCHIVO: Personal médico aborda un autobús destinado para su seguridad tras terminar sus turnos en un hospital en Ciudad de México, 14 de abril de 2020. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO, 15 abr (Reuters) - México reportó el miércoles 43 nuevos fallecimientos por coronavirus, elevando el total a 449, mientras que los casos confirmados se elevaron a 5,847, anunciaron autoridades de salud.

Los casos confirmados subieron en 448. Estimaciones oficiales indican que el número de contagios en el país podría ser ocho veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico.

Reporte de Miguel Angel Gutiérrez y Adriana Barrera