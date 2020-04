México acumula casi 5,400 casos de coronavirus, total de decesos supera los 400

CIUDAD DE MÉXICO, 14 abr (Reuters) - México reportó el martes 385 nuevos casos confirmados de coronavirus en el país, elevando la cifra a un total de 5,399 contagios, informaron las autoridades de Salud.

En las últimas horas se registraron además 74 decesos relacionados con el brote, con lo que el número de víctimas fatales subió a 406.

Estimaciones de las autoridades sanitarias indican que el número de contagios en el país podría ser ocho veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez. Editado por Sharay Angulo)