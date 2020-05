En poco más de una semana, México duplica infectados y fallecidos por coronavirus

Imagen de archivo. Trabajadores de una funeraria mueven un ataúd que contiene el cuerpo de una persona que murió a consecuencia del COVID-19, en el barrio Iztapalapa en Ciudad de México, México. 30 de abril de 2020. REUTERS/Gustavo Graf TPX IMAGES OF THE DAY

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - México alcanzó el viernes los 20,739 casos conocidos de coronavirus, dijeron autoridades sanitarias del país, poco más de una semana después de haber sobrepasado los 10,000 infectados.

Además, el brote, surgido en China a fines el año pasado y que provocaría una recesión mundial sin precedentes, dejaba hasta el viernes 1,972 fallecidos, más del doble de los reportados a principios de la semana pasada, cuando el país entró en la fase más aguda del contagio. [nL2N2C906Z]

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo el viernes que la capital y el área circundante, donde se concentran la mayoría de contagios, se preparan para enfrentar el pico de la epidemia a mediados de la próxima semana.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios podría ser mucho mayor a la cifra reportada debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que realiza menos pruebas per cápita para detectar el coronavirus. La nación latinoamericana ha realizado 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes mientras que la media de la OCDE es de 22.9.

“El coronavirus en México, como en muchos países de Centro y Sudamérica, está atravesando una tendencia creciente”, dijo el viernes Michael Ryan, un experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Se necesita hacer más en términos de vigilancia y pruebas”.

Reporte de Diego Oré en Ciudad de México; Reporte adicional de Stephanie Nebehay en Ginebra, Suiza