México reporta 163 nuevas muertes por coronavirus, infectados suben a 17,799: oficial

CIUDAD DE MÉXICO, 29 abr (Reuters) - Las autoridades mexicanas reportaron el miércoles 1,047 nuevos casos conocidos de coronavirus en el país, elevando la cifra total de infectados a 17,799.

Además, el brote, surgido en China a fines el año pasado y que llevaría a la economía mexicana a una aguda recesión económica, ha dejado 1,732 fallecidos en el país latinoamericano, 163 más que en la víspera.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que, afortunadamente, se había logrado “aplanar la curva” de contagios aunque reconoció que todavía están por venir “tiempos difíciles”.

Estimaciones oficiales indican que el número de infectados en el país podría ser hasta nueve veces mayor debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que realiza menos pruebas per cápita para detectar el coronavirus. Hasta el fin de semana, el país había realizado 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes mientras que la media de la OCDE es de 22.9. (Reporte de Diego Oré; Editado por Noé Torres)