Imagen de archivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México. 9 de marzo de 2020. REUTERS / Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO, 16 mar (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que se sometería a un examen para detección del coronavirus si las autoridades médicas le ordenaran hacerlo.

“Yo me ajusto al protocolo de salud. Si hace falta, entonces yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos”, sostuvo el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina.

Reporte de Dave Graham