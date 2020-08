México pacta albergar ensayos fase III vacuna coronavirus con firmas EEUU y China: canciller

Imagen de archivo. El logotipo de Johnson & Johnson en una pantalla para celebrar el 75 aniversario de la cotización de la empresa en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Nueva York, EE. UU. 17 de septiembre de 2019. REUTERS / Brendan McDermid

CIUDAD DE MÉXICO, 11 ago (Reuters) - El gobierno de México ha firmado convenios con un laboratorio de Estados Unidos y dos de China para acoger ensayos clínicos de la fase III del protocolo para la vacuna del COVID-19, dijo el canciller, Marcelo Ebrard.

La firma estadounidense Janssen Pharmaceuticals, unidad de Johnson & Johnson, y las chinas Walvax Biotechnology Co Ltd y CanSino Biologics Inc. serán las encargadas de realizar esas pruebas en territorio mexicano, dijo el funcionario en la rueda de prensa diaria del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez