ACTUALIZA 1-Unidad de J&J y dos firmas chinas harán ensayos fase III vacuna coronavirus en México

(Actualiza con declaraciones canciller y detalles)

CIUDAD DE MÉXICO, 11 ago (Reuters) - La firma estadounidense Janssen Pharmaceuticals, filial de Johnson & Johnson, y las chinas Walvax Biotechnology Co Ltd y CanSino Biologics Inc. realizarán en México ensayos de fase III del protocolo para la vacuna contra el COVID-19, dijo el martes el canciller del país latinoamericano, Marcelo Ebrard.

México, que con 53,000 muertes es el tercer país con más decesos asociados al coronavirus en el mundo, ha recibido en los últimos meses toneladas de equipos y utensilios médicos de Washington y Pekín para contrarrestar la pandemia.

“El objetivo es que en México se lleven a cabo lo que se denomina la fase III del protocolo clínico de cada una de estas vacunas, o posibles vacunas”, dijo Ebrard al anunciar los acuerdos con la unidad de J&J, Walvax Biotechnology Co Ltd y CanSino Biologics Inc.

Entre septiembre y enero se llevarían a cabo cuatro de esos ensayos clínicos en el país, añadió el canciller, sin dar más detalles, y explicó que el Gobierno trabaja con otras 15 compañías para llegar a más acuerdos de esa índole con el objetivo de que la nación tenga acceso a tiempo al antídoto.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el martes la aprobación de una vacuna contra el COVID-19 en ese país, tras menos de dos meses de pruebas en humanos, mientras prosiguen las investigaciones en laboratorios de varias naciones.

Ebrard informó a finales de julio que México participaría en la fase III del protocolo para la vacuna del COVID-19 que realiza la francesa Sanofi, y el martes agregó que está colaborando con los gobiernos del Reino Unido y Alemania para promover un acceso universal a esos antídotos.

En la misma rueda de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que México se encuentra en el acmé de la pandemia, que el ritmo de crecimiento actual de los contagios es del 0.8% y el de las muertes es del 1%, pero la disponibilidad de camas en hospitales para atender a los infectados está por encima del 45-50%. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez. Editado por Javier Leira)