Vacuna de Moderna protege contra COVID-19 en estudios en monos

28 jul (Reuters) - Moderna Inc dijo el martes que su vacuna experimental contra el COVID-19 indujo una respuesta inmune robusta y protegió contra la infección en un estudio en monos.

Foto de archivo del logo de Moderna en las oficinas centrales de la ccompañía en Cambridge, Massachusetts. May 18, 2020. REUTERS/Brian Snyder

La vacuna, MRNA-1273, administrada a primates no humanos protegió contra la infección en los pulmones y la nariz, y previno la enfermedad pulmonar en todos los animales, dijo la compañía en un comunicado. Los resultados del estudio en monos rhesus se publicaron en el New England Journal of Medicine.

Pareció ser una mejoría sobre los resultados de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca en un estudio similar.

Si bien los resultados del estudio en animales pueden aumentar la confianza en la vacuna, Moderna ya ha comenzado a probarla en humanos. Las acciones de Moderna subieron alrededor del 2%.

El lunes, la compañía comenzó un estudio en una etapa tardía que tiene la intención de probar su vacuna RNA contra un placebo en 30.000 voluntarios sanos. Los resultados positivos en ese ensayo podrían despejar el camino para la aprobación regulatoria y el uso generalizado a fines de este año.

Las vacunas efectivas se consideran críticas para poner fin a una pandemia que ha cobrado la vida de más de 655.000 personas en todo el mundo.

En el estudio con 24 monos, Moderna probó dosis de 10 microgramos o 100 microgramos de la vacuna contra ningún tratamiento.

Ambas dosis demostraron ser eficaces para proteger contra la replicación viral en los pulmones y la inflamación pulmonar, y la dosis más grande también protege contra la replicación viral en la nariz de los animales.

Una vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, entre las más avanzadas en ensayos con humanos, también pareció prevenir el daño a los pulmones y evitar que el virus haga copias de sí mismo allí en un estudio similar en animales. Pero el virus aún se replica activamente en la nariz en ese estudio.

Moderna, que nunca ha sacado una vacuna al mercado, recibió casi 1.000 millones de dólares de parte del Gobierno de Estados Unidos por sus esfuerzos. El país está ayudando a financiar varios candidatos a vacunas bajo su programa Operación Velocidad Warp.

Reporte de Vishwadha Chander en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías