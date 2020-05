Patrick Ewing, exestrella de los Knicks, dice que dio positivo a COVID-19

Foto de archivo de Patrick Ewing gesticulando en un partido de la Universidad de Georgetown. Feb 20, 2109. Credito obligatorio: Brad Mills-USA TODAY Sports

(Reuters) - La exestrella de los New York Knicks Patrick Ewing dijo el viernes que dio positivo de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Ewing, que jugó 17 temporadas en la NBA y actualmente es entrenador en jefe del equipo de baloncesto masculino de la Universidad de Georgetown, dijo que quería compartir su diagnóstico públicamente para enfatizar que el virus puede afectar a cualquiera.

“Quiero compartir que he dado positivo por COVID-19”, dijo en Twitter el ex basquetbolista de 57 años. “Este virus es grave y no debe tomarse a la ligera. Quiero alentar a todos a mantenerse a salvo y cuidarse a sí mismos y a sus seres queridos”.

Reporte de Rory Carroll en Los Angeles. Editado en español por Javier Leira