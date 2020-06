Encuentran inusual síndrome relacionado a COVID-19 en casi 300 niños y adolescentes de EEUU

Foto de archivo ilustrativa de una mujer con su hijo en la puerta de una escuela en Nueva York. Mar 17, 2020.

29 jun (Reuters) - Cerca de 300 casos de niños y adolescentes con un síndrome raro y potencialmente mortal asociado con el nuevo coronavirus han sido identificados en Estados Unidos en dos estudios.

Los hallazgos, publicados el lunes en The New England Journal of Medicine, se dan tras varios informes del síndrome entre pacientes con COVID-19 en Francia, Italia, España y Gran Bretaña.

El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) comparte síntomas con la enfermedad de Kawasaki, incluyendo fiebre, erupciones cutáneas, glándulas inflamadas y, en casos graves, inflamación del corazón.

Está surgiendo una imagen consistente del síndrome que se da dos o cuatro semanas después de la infección por el coronavirus, dijo Michael Levin, profesor de pediatría y salud infantil internacional en el Imperial College de Londres, en un editorial que acompaña al estudio.

El síndrome afecta a 2 de cada 100.000 jóvenes, definidos como menores de 21 años, de 322 de cada 100.000 en ese grupo que tienen COVID-19, escribió.

Si bien los estudios identificaron alrededor de 300 casos en Estados Unidos, Levin señaló que se han reportado más de 1.000 casos en todo el mundo. Agregó que ha habido una proporción relativamente alta entre las personas negras, hispanas o del sur de Asia.

El primer estudio, dirigido por el Boston Children’s Hospital, encontró 186 casos de MIS-C en 26 estados de Estados Unidos. En cuatro de cada cinco se requerían cuidados intensivos y uno de cada cinco ventilación mecánica. Cuatro pacientes fallecieron.

El segundo estudio, que observó a pacientes en Nueva York y fue realizado por el departamento de salud del estado, encontró otros 95 casos confirmados, de los cuales cuatro de cada cinco necesitaban ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Dos pacientes murieron.

No está claro por qué el MIS-C se desarrolla en algunos niños y adolescentes y no en otros.

Reporte de Ankur Banerjee en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira