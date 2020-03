Canadá y Australia se retiran de los JJOO de Tokio mientras el COI contempla un aplazamiento

TORONTO/TOKIO, 23 mar (Reuters) - Canadá y Australia anunciaron que no enviarán atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio si se celebran este año como está previsto, lo que eleva la presión sobre los organizadores para posponerlos debido a la pandemia de coronavirus.

Yoshiro Mori, presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, durante una conferencia de prensa en Tokio, Japón, el 23 de marzo de 2020. REUTERS/Issei Kato

El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Gobierno japonés cambiaron el domingo y el lunes su postura de mantener el comienzo de los Juegos el 24 de julio, tal como está previsto, anunciando una consulta de un mes sobre otros “escenarios”.

Esto no fue suficiente para canadienses o australianos, que dijeron que no participarán si los Juegos no se retrasan hasta 2021.

El Comité Olímpico (COC) y el Comité Paralímpico (CPC) de Canadá emitieron un comunicado diciendo que aunque reconocen las complejidades de un aplazamiento, “nada es más importante que la salud y la seguridad de nuestros atletas y de la comunidad mundial”.

Martin Richard, jefe de comunicaciones del CPC, dijo que los canadienses esperaban una decisión el domingo y decidieron retirarse cuando no llegó ninguna.

“El mundo se enfrenta a una crisis y esto es más importante que cualquier evento deportivo”, dijo a Reuters desde Ottawa.

Richard dijo que para los atletas paralímpicos, algunos de los cuales tienen afecciones previas, sería arriesgado exponerlos si no se contenía el virus.

“Consideramos que no era ético ponerlos en esa situación”, dijo, añadiendo que Canadá no ha sido el único país que ha presionado al COI para que posponga los Juegos Olímpicos.

Más de 14.600 personas han muerto en todo el mundo desde que comenzó el brote de coronavirus y las medidas de contención han obstaculizado gravemente la capacidad de algunos atletas para prepararse para los Juegos.

Aunque muchos atletas y oficiales canadienses acogieron con agrado el traslado del COC, algunos no estaban contentos.

“Creo muy importante la seguridad de nuestras vidas, pero esto es prematuro”, dijo Sage Watson, actual campeón panamericano de los 400 metros vallas.

Poco después de la declaración canadiense, el Comité Olímpico Australiano (AOC) informó que ha dicho a sus atletas que se preparen para una eventual celebración de los Juegos de Tokio en 2021.

